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«Я представляю своего героя…» Письма от участников Международной сцены

, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

«Я представляю своего героя…» Письма от участников Международной сцены
pixabay.com

9 Мая должна была состояться Международная сцена «Бессмертного полка». Но из-за пандемии коронавируса концерт пришлось перенести на другую дату.

Участники конкурса со всех уголков планеты присылали свои творческие работы: стихи, песни, сочинения на военную тему. «Аргументы недели» решили их опубликовать. Сегодня предлагаем вам прочитать историю Саратовкиной Алины из города Тирасполь. Она писала о своём прадедушке, который прошёл войну. 

Я представляю своего героя: Минц Лейба Хаимберкович (Лев Борисович)

Мне исполнилось 16 лет. На груди у меня яркой капелькой алеет рубиновый кулончик. Моя прабабушка просила подарить мне его в день шестнадцатилетия. Этот кулон в 1950 году ей подарил мой прадедушка  – Минц  Лейба Хаимберкович (Лев  Борисович). Я никогда не видела своего прадедушку и знаю о нем только из воспоминаний бабушки, его дочери.

Минц  Лейба Хаимберкович родился  в 1924 году в Ленинграде. Он жил с родителями, сестрой и братиком. Жили бедновато, как и все мальчишки, бегал во дворе на Большой Пушкарской улице, учился в школе.

22 июня 1941 года жизнь советских людей изменилась.

Уже в 7 утра дедушка с мальчиками своего и параллельного класса были в райвоенкомате. С ними никто не хотел разговаривать, ведь им было только по 17 лет. Тогда они от обиды стали плакать. Они считали, что все умеют: стрелять, кидать гранаты, разбирать и собирать винтовку. Тогда этому учили в школе. А самое главное –  они хотели защищать свою Родину. Весь день 22 июня они просидели на крыльце военкомата, и военком их пожалел. 

 

Первый день службы.   26 июня 1941 года.

Их отправили за город на формирование, но через некоторое время фашисты прорвали линию фронта, и дедушка с ребятами вступили в бой. Оружия не хватало, в атаку бежали те, у кого оно было, винтовки у убитых товарищей забирали. Семнадцатилетние мальчики  наступление отбили.

В июле прадедушку откомандировали на учебу в Ленинградское училище связи. Курс был ускоренный, и уже в январе Минц, получив звание лейтенанта, оказался на фронте.

Служба была тяжелой. Вначале он стал командиром взвода связи, а потом – командовал ротой. Не раз в разгар боя, прадедушка сам бегал под обстрелом с катушкой провода за спиной,  ликвидируя порывы.

О том, как он воевал, говорят его фронтовые награды: два Ордена Красной  Звезды, Орден  Отечественной войны, медаль «За взятие Кёнигсберга», медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией»

Сердце прадедушки болело за родных, которые остались в Ленинграде. Семья попала в блокаду. То, что они пережили, не опишешь словами. Им повезло: их нашли в заледенелой квартире девочки-санитарки. Сколько ужаса они испытали  в машине под бомбежкой на Ладоге… Когда ехали в эшелоне в эвакуацию по оренбургским степям, прадедушкин отец умер. Во время блокады он отдавал свои крошечные граммы хлеба детям. Похоронен мой прапрадедушка в братской могиле под городом Бузулук. Лев Борисович узнал об этом только в 1944 году...     

Войну прадедушка закончил в Польше в звании капитана, ему шел всего 22-й год. 4 июня 1978 дедушка умер…  Ему было 54…

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