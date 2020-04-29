Психолог: майские праздники должны пройти без шашлыков

Аргументы Недели → Общество 13+

29 апреля 2020, 19:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Психолог Гали Базарова призвала россиян воздержаться от шашлыков на майских праздниках, чтобы минимизировать социальные контакты. Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от пикников и прогулок, походов в гости. Тем, кто поедет за город, рекомендуют воспользоваться личным транспортом или вызвать такси.

"Если мы говорим о выезде на природу, которую отменить нельзя, то я бы очень рекомендовала сделать её в своей семье, с теми, с кем вы постоянно находитесь на карантине, и поехать туда, где будет безлюдно. Идеально было бы, на мой взгляд, вообще остаться дома, но у всех разные условия и разная ситуация. Может быть такое, что люди, действительно, очень сильно устали, у них есть возможность выехать на своей машине. Было бы лучше, чтобы в таком случае люди не увеличивали бы компании, не объединялись бы семьями", -подчеркнул психолог.