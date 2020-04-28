Путин: В борьбе с коронавирусом COVID нужно быть готовым к любому сценарию развития ситуации

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28 апреля 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]

globallookpress.com, © President of Russia

Владимир Путин сказал, что Россия сможет побороть ситуацию с коронавирусом и необходимо в скором времени начинать готовиться к выходу из самоизоляции.

Путин на дистанционном совещании с правительством и главами регионов по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в российских регионах сказал, что сейчас нужно проявить ответственность и выдержку, продлить самоизоляцию до 11 мая включительно. И поручил подготовить предложения по выходу к 5 мая.

Президент призвал: "Надо иметь в виду любой сценарий развития событий, и к любому сценарию надо быть готовым".