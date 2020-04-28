«Они были моложе меня». Стихи и песни о войне от юных участников Международной сцены

Аргументы Недели → Общество 13+

28 апреля 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

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«Аргументы недели» продолжают публиковать работы участников, которые проходили отбор на Международную сцену «Бессмертного полка». В этот раз знакомим вас с творчеством 13-летней Виктории Дьяковской.

Письма благодарности тем, кто сражался за Родину, присылали люди разных возрастов. Особенно много работ мы получили от детей и подростков. Это значит, что связь поколений не прервалась и память о героях войны будет жить.

Вика Дьяковская начала писать стихи ещё в семь лет. Она играет на гитаре и фортепьяно, сочиняет мелодии, песни.

Однажды девочке поручили написать реферат о борьбе крымских партизан с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Но вместо реферата получилось стихотворение, которое вскоре стало песней. Называется «Баллада о погибшем партизанском командире». Это произведение Вика посвятила Ефремову Виктору Кирилловичу, который возглавлял подпольную организацию на железнодорожной станции Симферополя. Ефремов и его группа совершили 22 крупные диверсии. В 1944 подпольщиков схватили фашисты. Они пытали партизан и казнили их за несколько дней до освобождения Симферополя Красной армией.

Своё следующее стихотворение «Они были моложе меня» Вика посвятила пионерам-героям, погибшим во вражеском тылу и на фронте. А «Блокадный Ленинград» – своей бабушке Галине Вениаминовне, пережившей блокаду, и прадедушке Вениамину Александровичу, водившему машины по «Дороге Жизни».

БАЛЛАДА О ПАРТИЗАНСКОМ КОМАНДИРЕ

***

Я недавно прочла в очень старой потрепанной книжке,

Как сражался в фашистском тылу партизанский отряд.

Было, время те книги до дыр зачитали мальчишки,

А теперь они тихо на полках забыты стоят.

И поднялся, с потёртых страниц прошагав предо мною,

Грозный строй наших прадедов этих далёких времён,

Когда враг был вокруг и засада за каждой горою,

Веток хруст, не потушен костёр и отряд обречён.

***

И упала слеза и скатилась по пыльной странице,

Когда в схватке неравной погиб командир боевой,

Где то в дальнем селе будет мама за сына молиться,

Тихо бога просить, чтоб вернулся, вернулся живой.

Слёзы матери жара от ран на груди не остудят

Шапки сняв, боевые друзья у палатки стоят,

Больше он на привале шутить и смеяться не будет,

Как и многим, ему никогда не вернуться назад.

***

Только после войны похоронка супругу отыщет,

Болью сердце сожмется, когда почтальон к ней придёт.

Лучше без вести, где то надежда в них верят, их ищут,

Дочь малая пока подрастет, а сейчас не поймёт.

Назовут его именем улицы, школы районы,

И в бессмертном полку с его фото пройдёт его внук,

Где то дома в шкафу будут долго храниться погоны,

И не будет хватать его добрых отеческих рук.

***

Мы сегодня слезой и молитвой помянем героев,

Что за Родину жизнь отдав, не прожили свой век.

И неважно теперь кем он был и чего удостоен,

Важно то, что за нашу свободу погиб человек.

БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД

***

На город сумерки спустились,

Но не хочу сегодня спать,

Прошу я бабушку Галину

Мне о блокаде рассказать.

Мы чай нальём, удобно сядем

Она нахмурится слегка,

И на плечо мне мягко ляжет

Её усталая рука.

И посмотрев на чашку чая,

Как будто смотрит в никуда,

Она начнёт рассказ тяжёлый

Про те далёкие года.

Когда была совсем малышкой,

Ей было шесть, а может пять

Как мама кутала в пальтишко,

В бомбоубежище бежать,

Сирена выла за окошком

И нарастал моторов гул

А плачь ребёнка на площадке,

В шагах десятков ног тонул.

Спустились вниз, закрылись двери,

Теперь осталось только ждать,

Осталось только ждать и верить

Что всё закончится опять.

Там было душно, мало света,

Хотелось есть, хотелось пить,

Но видимо неважно это,

Все как один хотели жить,

И вслушиваясь в рёв моторов,

Детей обняв, собой закрыв,

Они ловили звук, в котором

Сначала вой, а после взрыв,

И я подумала о немце,

О лётчике военном том

Что, потянув рычаг, спокойно,

Направил бомбу в мирный дом…

Отбой тревоги, можно выйти

Туда где день, туда, где свет.

По улице квартал направо,

Пришли домой, а дома нет.

И нет соседки тёти Даши,

Что на четвёртом этаже

Она, налётов не боялась,

Погибла, нет её уже…

Так и остались, в чём стояли

Среди войны, среди огня

Друзья к себе домой забрали.

Ты бабушка прости меня,

Что лишь сейчас смогла услышать

Я о блокаде твой рассказ,

Он так твою тревожит душу,

А я спросила в первый раз.

Мне очень горько и обидно,

Их поколение уйдёт

Спешите слушать тех, кто видел,

Кто слышал, многое поймёт…

7 июня 2019 г., г. Симферополь

ОНИ БЫЛИ МОЛОЖЕ МЕНЯ…

Они были моложе меня,

Если старше, всего чуть-чуть,

Их с собой увела война,

И недолог был ратный путь.

И за этот короткий срок

Тот, что им довелось прожить,

Нам сквозь годы дают урок,

Как родную страну любить.

Они были такими как я,

До ужасной до той беды,

Мамы в школу будили с утра,

Им о будущем снились сны.

В школе в классе ждали друзья,

Даже страшно подумать мне,

Будет лето, придёт июнь,

И окажется мир в огне.

Им хотелось, как нам с тобой,

Эту жизнь испытать сполна.

А случился кровавый бой,

За спиною была страна.

Разве можно спокойным быть,

Когда Родину топчет враг.

И отбросив сомненья прочь

Они в вечность сделали шаг.

По аллеям парка пройду,

Там где бюсты в тени стоят.

И подумаю про войну,

Что забрала юных солдат.

Не увидеть их нам в толпе,

Не услышать их детский смех.

День настал, и отдали жизнь

ЗА ПОБЕДУ, ЗА НАС, ЗА ВСЕХ!

Час настал, и отдали жизнь

ЗА МЕНЯ и ЗА ВАС! ЗА ВСЕХ!