«Они были моложе меня». Стихи и песни о войне от юных участников Международной сцены

«Аргументы недели» продолжают публиковать работы участников, которые проходили отбор на Международную сцену «Бессмертного полка». В этот раз знакомим вас с творчеством 13-летней Виктории Дьяковской.
Письма благодарности тем, кто сражался за Родину, присылали люди разных возрастов. Особенно много работ мы получили от детей и подростков. Это значит, что связь поколений не прервалась и память о героях войны будет жить.
Вика Дьяковская начала писать стихи ещё в семь лет. Она играет на гитаре и фортепьяно, сочиняет мелодии, песни.
Однажды девочке поручили написать реферат о борьбе крымских партизан с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Но вместо реферата получилось стихотворение, которое вскоре стало песней. Называется «Баллада о погибшем партизанском командире». Это произведение Вика посвятила Ефремову Виктору Кирилловичу, который возглавлял подпольную организацию на железнодорожной станции Симферополя. Ефремов и его группа совершили 22 крупные диверсии. В 1944 подпольщиков схватили фашисты. Они пытали партизан и казнили их за несколько дней до освобождения Симферополя Красной армией.
Своё следующее стихотворение «Они были моложе меня» Вика посвятила пионерам-героям, погибшим во вражеском тылу и на фронте. А «Блокадный Ленинград» – своей бабушке Галине Вениаминовне, пережившей блокаду, и прадедушке Вениамину Александровичу, водившему машины по «Дороге Жизни».
БАЛЛАДА О ПАРТИЗАНСКОМ КОМАНДИРЕ
***
Я недавно прочла в очень старой потрепанной книжке,
Как сражался в фашистском тылу партизанский отряд.
Было, время те книги до дыр зачитали мальчишки,
А теперь они тихо на полках забыты стоят.
И поднялся, с потёртых страниц прошагав предо мною,
Грозный строй наших прадедов этих далёких времён,
Когда враг был вокруг и засада за каждой горою,
Веток хруст, не потушен костёр и отряд обречён.
***
И упала слеза и скатилась по пыльной странице,
Когда в схватке неравной погиб командир боевой,
Где то в дальнем селе будет мама за сына молиться,
Тихо бога просить, чтоб вернулся, вернулся живой.
Слёзы матери жара от ран на груди не остудят
Шапки сняв, боевые друзья у палатки стоят,
Больше он на привале шутить и смеяться не будет,
Как и многим, ему никогда не вернуться назад.
***
Только после войны похоронка супругу отыщет,
Болью сердце сожмется, когда почтальон к ней придёт.
Лучше без вести, где то надежда в них верят, их ищут,
Дочь малая пока подрастет, а сейчас не поймёт.
Назовут его именем улицы, школы районы,
И в бессмертном полку с его фото пройдёт его внук,
Где то дома в шкафу будут долго храниться погоны,
И не будет хватать его добрых отеческих рук.
***
Мы сегодня слезой и молитвой помянем героев,
Что за Родину жизнь отдав, не прожили свой век.
И неважно теперь кем он был и чего удостоен,
Важно то, что за нашу свободу погиб человек.
БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД
***
На город сумерки спустились,
Но не хочу сегодня спать,
Прошу я бабушку Галину
Мне о блокаде рассказать.
Мы чай нальём, удобно сядем
Она нахмурится слегка,
И на плечо мне мягко ляжет
Её усталая рука.
И посмотрев на чашку чая,
Как будто смотрит в никуда,
Она начнёт рассказ тяжёлый
Про те далёкие года.
Когда была совсем малышкой,
Ей было шесть, а может пять
Как мама кутала в пальтишко,
В бомбоубежище бежать,
Сирена выла за окошком
И нарастал моторов гул
А плачь ребёнка на площадке,
В шагах десятков ног тонул.
Спустились вниз, закрылись двери,
Теперь осталось только ждать,
Осталось только ждать и верить
Что всё закончится опять.
Там было душно, мало света,
Хотелось есть, хотелось пить,
Но видимо неважно это,
Все как один хотели жить,
И вслушиваясь в рёв моторов,
Детей обняв, собой закрыв,
Они ловили звук, в котором
Сначала вой, а после взрыв,
И я подумала о немце,
О лётчике военном том
Что, потянув рычаг, спокойно,
Направил бомбу в мирный дом…
Отбой тревоги, можно выйти
Туда где день, туда, где свет.
По улице квартал направо,
Пришли домой, а дома нет.
И нет соседки тёти Даши,
Что на четвёртом этаже
Она, налётов не боялась,
Погибла, нет её уже…
Так и остались, в чём стояли
Среди войны, среди огня
Друзья к себе домой забрали.
Ты бабушка прости меня,
Что лишь сейчас смогла услышать
Я о блокаде твой рассказ,
Он так твою тревожит душу,
А я спросила в первый раз.
Мне очень горько и обидно,
Их поколение уйдёт
Спешите слушать тех, кто видел,
Кто слышал, многое поймёт…
7 июня 2019 г., г. Симферополь
ОНИ БЫЛИ МОЛОЖЕ МЕНЯ…
Они были моложе меня,
Если старше, всего чуть-чуть,
Их с собой увела война,
И недолог был ратный путь.
И за этот короткий срок
Тот, что им довелось прожить,
Нам сквозь годы дают урок,
Как родную страну любить.
Они были такими как я,
До ужасной до той беды,
Мамы в школу будили с утра,
Им о будущем снились сны.
В школе в классе ждали друзья,
Даже страшно подумать мне,
Будет лето, придёт июнь,
И окажется мир в огне.
Им хотелось, как нам с тобой,
Эту жизнь испытать сполна.
А случился кровавый бой,
За спиною была страна.
Разве можно спокойным быть,
Когда Родину топчет враг.
И отбросив сомненья прочь
Они в вечность сделали шаг.
По аллеям парка пройду,
Там где бюсты в тени стоят.
И подумаю про войну,
Что забрала юных солдат.
Не увидеть их нам в толпе,
Не услышать их детский смех.
День настал, и отдали жизнь
ЗА ПОБЕДУ, ЗА НАС, ЗА ВСЕХ!
Час настал, и отдали жизнь
ЗА МЕНЯ и ЗА ВАС! ЗА ВСЕХ!