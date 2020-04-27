«Прости меня, дед». Песни о войне от участников Международной сцены

Аргументы Недели → Общество 13+

27 апреля 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]

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9 Мая планировалось проведение Международной сцены «Бессмертного полка». Должны были приехать творческие делегации из разных стран мира, чтобы отпраздновать 75-летие Победы. К сожалению, из-за пандемии коронавируса концерт пришлось перенести, но он обязательно состоится после окончания карантина.

Участники Международной сцены со всех уголков планеты присылали свои стихотворения, сочинения, пронизанные гордостью, любовью и благодарностью к тем, кто сражался ради светлого будущего. Истории героев войны хранятся в наших сердцах и передаются из уст в уста. Они учат нас мужеству, объединяют поколения.

«Аргументы недели» решили опубликовать работы участников, которые проходили отбор. Один из них – Пётр Полоницкий – прислал нам свои тексты песен о войне.

Произведение «Прости меня, дед» автор посвятил Резунову Григорию Степановичу, который в 45 лет ушёл добровольцем на фронт. Более того, он сагитировал других мужчин поступить также. За такой поступок дедушки бабушка Петра Зинаида Иовна не раз слушала выговоры от соседок: «Григорий сам пошёл на смерть, ещё и наших мужей увёл с собой».

Резунов погиб на Ладоге, его похоронили близ деревни Кобона. Позже прах фронтовика перенесли в братскую могилу.

По словам Полоницкого, фотографий дедушки не сохранилось. «Мама похожа на него», – сказал Пётр.

Мама Петра Полоницкого

Прости меня, дед

Прости меня, дед, что не сразу нашёл

Тебя под гранитной плитою.

Всё бегал по жизни, всё бегал – не шёл,

Не ведая в жизни покоя.

А ты в это время уже не бежал

В атаку на Ладоге стылой.

И даже не шёл, а спокойно лежал

По-братски был принят могилой.

В тот день ты с комбатом бежал впереди

И взрыва не видел, но слышал -

Ударил осколок пониже груди

И голос почудился: - Гри-иша-а-а!

Душа встрепенулась, взлетев в небеса,

Над Ладогой долго парила,

На ангельских крыльях себя понесла,

Со встречной душой говорила...

А где-то на Брянщине, в новой избе

Дочурки твои засыпали

Под мамин рассказ о войне, о тебе,

Чтоб помнили, не забывали.

Ушёл добровольцем в свои сорок пять,

Остался бы - возраст причина.

Соседей просил, чтобы шли воевать,

Ты был настоящим мужчиной.

Родная твоя промокнула глаза,

Колени в углу приклонила,

Смотрели с участьем святых образа

Как женщина Бога молила.

Прости меня дед, но поверь – не забыл

Я подвиг твой, точно - Бог ведал!

Ты жизнь и людей больше жизни любил,

Но так и не встретил Победу.

***

Прости меня дед, но поверь – не забыл

Я подвиг твой, точно – Бог ведал.

Ты жизнь за страну и друзей положил,

Но так и не встретил Победу.

8 февраля 2020 года

Чеви Чейз (Мэриленд, США)

ТЫ О ЧЁМ, БЕРЁЗОНЬКА, ГОВОРИШЬ НОЧАМИ?

Ты о чём, березонька, говоришь ночами?

Не о парне ль русом с крепкими плечами?

Не о том ли Ване, не о том ли Пете,

Что когда-то из дому вышел на рассвете?

Мать травой - тростинкою гнулась на пороге

И слеза росинкою стыла у дороги,

А заря румянила щёки сонным хатам,

Да трёхрядка плакала о судьбе солдата.

За селом пожарища небо занавесили...

Друг бодрит товарища: - Что не смотришь весело?

Иль печаль осилила по родной сторонке,

Или очи синие вспомнил у девчонки?

Не кручинься, Ваня, прочь гони тревогу,

Мы с тобою верную выбрали дорогу,

Отомстим за братьев, белые берёзы,

Будем честно драться за святые слёзы.

Даже если встретимся с долей роковою,

Станем хлебным колосом, луговой травою,

Снежной бури замятью, васильковой синью,

Станем вечной памятью матери России.

Ты о чём, берёзонька, говоришь ночами,

Не о парне ль русом, с крепкими плечами?

Не о том ли Ване, не о том ли Пете,

Что когда-то из дому, вышел на рассвете?