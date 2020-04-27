«Прости меня, дед». Песни о войне от участников Международной сцены

9 Мая планировалось проведение Международной сцены «Бессмертного полка». Должны были приехать творческие делегации из разных стран мира, чтобы отпраздновать 75-летие Победы. К сожалению, из-за пандемии коронавируса концерт пришлось перенести, но он обязательно состоится после окончания карантина.
Участники Международной сцены со всех уголков планеты присылали свои стихотворения, сочинения, пронизанные гордостью, любовью и благодарностью к тем, кто сражался ради светлого будущего. Истории героев войны хранятся в наших сердцах и передаются из уст в уста. Они учат нас мужеству, объединяют поколения.
«Аргументы недели» решили опубликовать работы участников, которые проходили отбор. Один из них – Пётр Полоницкий – прислал нам свои тексты песен о войне.
Произведение «Прости меня, дед» автор посвятил Резунову Григорию Степановичу, который в 45 лет ушёл добровольцем на фронт. Более того, он сагитировал других мужчин поступить также. За такой поступок дедушки бабушка Петра Зинаида Иовна не раз слушала выговоры от соседок: «Григорий сам пошёл на смерть, ещё и наших мужей увёл с собой».
Резунов погиб на Ладоге, его похоронили близ деревни Кобона. Позже прах фронтовика перенесли в братскую могилу.
По словам Полоницкого, фотографий дедушки не сохранилось. «Мама похожа на него», – сказал Пётр.
Мама Петра Полоницкого
Прости меня, дед
Прости меня, дед, что не сразу нашёл
Тебя под гранитной плитою.
Всё бегал по жизни, всё бегал – не шёл,
Не ведая в жизни покоя.
А ты в это время уже не бежал
В атаку на Ладоге стылой.
И даже не шёл, а спокойно лежал
По-братски был принят могилой.
В тот день ты с комбатом бежал впереди
И взрыва не видел, но слышал -
Ударил осколок пониже груди
И голос почудился: - Гри-иша-а-а!
Душа встрепенулась, взлетев в небеса,
Над Ладогой долго парила,
На ангельских крыльях себя понесла,
Со встречной душой говорила...
А где-то на Брянщине, в новой избе
Дочурки твои засыпали
Под мамин рассказ о войне, о тебе,
Чтоб помнили, не забывали.
Ушёл добровольцем в свои сорок пять,
Остался бы - возраст причина.
Соседей просил, чтобы шли воевать,
Ты был настоящим мужчиной.
Родная твоя промокнула глаза,
Колени в углу приклонила,
Смотрели с участьем святых образа
Как женщина Бога молила.
Прости меня дед, но поверь – не забыл
Я подвиг твой, точно - Бог ведал!
Ты жизнь и людей больше жизни любил,
Но так и не встретил Победу.
***
Прости меня дед, но поверь – не забыл
Я подвиг твой, точно – Бог ведал.
Ты жизнь за страну и друзей положил,
Но так и не встретил Победу.
8 февраля 2020 года
Чеви Чейз (Мэриленд, США)
ТЫ О ЧЁМ, БЕРЁЗОНЬКА, ГОВОРИШЬ НОЧАМИ?
Ты о чём, березонька, говоришь ночами?
Не о парне ль русом с крепкими плечами?
Не о том ли Ване, не о том ли Пете,
Что когда-то из дому вышел на рассвете?
Мать травой - тростинкою гнулась на пороге
И слеза росинкою стыла у дороги,
А заря румянила щёки сонным хатам,
Да трёхрядка плакала о судьбе солдата.
За селом пожарища небо занавесили...
Друг бодрит товарища: - Что не смотришь весело?
Иль печаль осилила по родной сторонке,
Или очи синие вспомнил у девчонки?
Не кручинься, Ваня, прочь гони тревогу,
Мы с тобою верную выбрали дорогу,
Отомстим за братьев, белые берёзы,
Будем честно драться за святые слёзы.
Даже если встретимся с долей роковою,
Станем хлебным колосом, луговой травою,
Снежной бури замятью, васильковой синью,
Станем вечной памятью матери России.
Ты о чём, берёзонька, говоришь ночами,
Не о парне ль русом, с крепкими плечами?
Не о том ли Ване, не о том ли Пете,
Что когда-то из дому, вышел на рассвете?