Администрации города Симферополя закупила средства защиты от прослушки на сумму 115 937 рублей

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27 апреля 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Заявка была размещена на сайте государственных закупок и обошлась в 115 937 рублей. «Зачем?», - недоумевают в соцсетях.

В графе «организация, осуществляющая размещение» указано: департамент развития экономического потенциала территории и муниципального заказа администрации города Симферополя. В «наименование объекта закупки» - поставка и работы по установке средств защиты речевой информации.

На сайтах различных производителей подобных устройств под «защитой речевой информации» предлагают гарантию защищенности конфиденциальных разговоров и невозможности доступности их третьим лицам.

По факту данной закупки пользователи социальных сетей недоумевают: какие такие секретные разговоры ведутся в администрации города и почему это приобретение нужно делать именно сейчас, в период жесткого экономического кризиса.