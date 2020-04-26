874 российских военнослужащих заразились коронавирусом

В Минобороны сообщили, что у 874 российских военных выявили коронавирус нового типа. Об этом стало известно в воскресенье, 26 апреля.
«В госпиталях Минобороны - 314 человек, в изоляторах по месту службы - 175 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения - 6 человек, изолированы на дому - 379 человек», - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что с марта по 26 апреля в Вооруженных силах проводили сплошное тестирование и все зараженные проходили соответствующее лечение.
Кроме того, коронавирусная инфекция выявлена у 779 курсантов и слушателей военных вузов Минобороны и 192 человек из довузовских учебных заведений.
Ранее Минобороны РФ опублковало видеозапись, как военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ впервые в мире совершили групповое десантирование с высоты 10 тысяч метров в Арктике.