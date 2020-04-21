"Молчанием объята вся деревня": стихи от наших читателей к 9 Мая

Аргументы Недели → Общество 13+

21 апреля 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

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К 9 Мая "Аргументы недели" публиковали истории из "Диалога поколений" – проекта, который рассказывает о героях Великой Отечественной войны. Наша читательница Алла Рубцова ко Дню Победы прислала свои стихи. Мы с радостью представляем их вам.

Материнское сердце

– Ты снова в окопах,

сыночек?

– Война…

– Ты долго не пишешь…

– Война…

– Ты горько вздыхаешь,

цветочек?

– Война…

– И, может быть, плачешь?

– Война…

– И Паша не пишет –

Матрёна сдала,

А Катя в санчасти…

– Война…

– Но ты же вернёшься,

Вот только когда?

– Не знаю я, мама:

Война…

31 января 2010

Победа

Победа – это подвиг героизма

За мир над растревоженной землёй,

Святая гордость за спасённую Отчизну,

Доставшаяся адскою ценой!

Всех сыновей Россия отпустила

На смертный бой – в том нет её вины!

Она любовью, как бронёй, укрыла

Сердца солдат от гибельной войны.

Гремела Русь, рвалась четыре года

И умирала с каждым из сынов,

Не веря цифрам скорбного итога,

Рыдала ливнем в венчики цветов!

Росою стали слёзы в одночасье,

Но те цветы ещё стоят в строю,

Кивают нам и говорят про счастье –

Обнять с рассветом Родину свою.

20 мая 2013

***

Он обнял эту Землю руками,

Распластавшись на ней крестом,

Целовал он её губами,

Посиневшим, застывшим ртом.

А Земля страшным ливнем рыдала,

И неслась среди прочих миров,

И пробитое тело солдата

Уносила во тьму веков.

А в деревне корова мычала,

Завывал дворовый щенок,

Сердце матери в страхе сжималось,

Горьких мыслей бежал поток…

И закат разливался кровавый,

Тучи мрачно ходили кругом,

Кто-то в церкви ради забавы

Колокольный затеял звон.

Монотонный, он плыл куда-то

И, незваный, стучался в дом,

Где застыла старуха седая

С перекошенным скорбью ртом.

Октябрь, 2018

Сестра

Я смотрела смерти в лицо!

Сколько раненых вынесла с поля!

Немцы снова смыкают кольцо…

Я уже поседела от горя.

Алым парусом в снежной дали

Призывают меня маскхалаты,

Я ползу по замёрзшей степи,

Чтоб спасти уцелевших в атаке.

Снег глотаю, шатаясь бреду,

Сквозь сугробы к своим пробираюсь,

Я по горло тонула в снегу,

Словно в белом большом океане.

Я весёлой девчонкой была,

В лёгком платьице белом кружилась,

Только всё зачеркнула война,

И с тех пор я совсем изменилась.

Я – солдат. Я простилась давно

С лёгким платьицем, иссиня-белым…

Подставляю увечным плечо,

Зашиваю пробитое тело…

Утешаю, спасаю, лечу,

Каждый день начинаю сначала

И от страха, бывает, кричу,

Хоть на службе железною стала.

Как мне хочется тоже порой

Убежать на свиданье, на танцы,

Но и в стужу, и в пламенный зной

В кровь разбиты распухшие пальцы.

Километры дорог и бинтов,

Бесконечные стоны, увечья…

Неподъёмное тело бойцов

Своей тяжестью давит предплечье.

Я живу, прижимаясь к земле,

От неё наполняюсь я силой,

И на этой проклятой войне,

Как солдат, надрываю я жилы.

В этой скомканной, рваной судьбе

Крылья белые сломаны были:

На моей усталой спине

Друг за другом солдаты застыли.

Чей-то сын, чей-то брат и отец,

Чей-то самый родной и любимый

Из сомкнутых фашистом колец

На спине моей выходили…

И я стала до срока седой,

Я почти разучилась смеяться,

Я пришла на войну молодой,

А ушла шаткой поступью старца.

Апрель 2020

Тополь Сталинграда

Ты видел войну –

но остался не сломлен!

Ты выжил в аду –

но остался стоять!

Тебя разрывали снаряды и бомбы –

Но соки земли побеждали опять.

Ты ветви тянул к потемневшему небу,

Ты влаги просил в беспрерывном огне,

Назло всем смертям ты верил в победу,

Стонал, но стоял –

и не сдался войне!..

Как тихо вокруг! Тишина оглушает…

Весенняя ночь. Горят фонари.

Не спит старый тополь и всё вспоминает

Те давние годы

той страшной войны.

***

Молчанием объята вся деревня.

Ни огонька. Вокруг нет ни души,

Старушка-мать, как тень, спешит к обедне,

Устав от долгой, скорбной тишины.

Едва стоит, рассохлась, покосилась

Её изба – одна печаль сквозит

Из всех щелей, и печка не топилась

Уже давно, и чёрный рот открыт…

Она как будто просит подаянья,

Боясь остыть, чтоб дом не погубить,

Ведь печь в деревне – центр мирозданья,

Растёт дымок – и значит свадьбам быть!

Давным-давно, лишь тот дымок увидев,

Домой мальчишка радостно спешил,

Ещё не много в этой жизни видел,

Но дом родной он преданно любил.

Любил тогда, когда сияли звёзды

На небесах и падали в траву,

Он их искал, но находил лишь гнёзда

Беспечных птиц, похожих на звезду!

Он так любил, когда большое солнце

Слегка касалось кромки у реки,

Врывалось утром в звонкое оконце

И согревало таинства избы:

Часы с кукушкой, гирькой и цепочкой,

Картину, коврик, веник у двери,

Старинный шкаф и с вышитой сорочкой

Скрипучий стул, застывший у стены.

Всё в доме дорого и близко,

Не думал он, что постучит война,

Как сжалось сердце от внезапной мысли –

Здесь никого не пощадит она!

Не смеет глаз поднять на мать свою парнишка,

А та – хлопочет, лепит пироги…

«Ты с чем, сынок?» – и ей в ответ чуть слышно:

«Там, на войне, все будут хороши…»

В разлуки час в глаза смотрел родные –

В них отражалась неба синева,

Он видел их – тревожные, большие –

И оставлял. Наверно, навсегда…

С тех пор прошло, ей кажется, столетье

Из вереницы безотрадных дней,

Она лишь ждёт: есть давнее поверье,

Что ожиданием спасают сыновей.

А писем нет… Она не помнит года,

Когда в руках своих держала тот листок,

В котором сын её из грязного окопа

Прислал ей нежный, маленький росток…

И та травинка ей – дороже жизни,

Она её с любовью бережёт,

И по дорогам выжженной Отчизны

За всех солдат с молитвою идёт!

апрель, 2014