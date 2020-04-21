"Молчанием объята вся деревня": стихи от наших читателей к 9 Мая

К 9 Мая "Аргументы недели" публиковали истории из "Диалога поколений" – проекта, который рассказывает о героях Великой Отечественной войны. Наша читательница Алла Рубцова ко Дню Победы прислала свои стихи. Мы с радостью представляем их вам.
Материнское сердце
– Ты снова в окопах,
сыночек?
– Война…
– Ты долго не пишешь…
– Война…
– Ты горько вздыхаешь,
цветочек?
– Война…
– И, может быть, плачешь?
– Война…
– И Паша не пишет –
Матрёна сдала,
А Катя в санчасти…
– Война…
– Но ты же вернёшься,
Вот только когда?
– Не знаю я, мама:
Война…
31 января 2010
Победа
Победа – это подвиг героизма
За мир над растревоженной землёй,
Святая гордость за спасённую Отчизну,
Доставшаяся адскою ценой!
Всех сыновей Россия отпустила
На смертный бой – в том нет её вины!
Она любовью, как бронёй, укрыла
Сердца солдат от гибельной войны.
Гремела Русь, рвалась четыре года
И умирала с каждым из сынов,
Не веря цифрам скорбного итога,
Рыдала ливнем в венчики цветов!
Росою стали слёзы в одночасье,
Но те цветы ещё стоят в строю,
Кивают нам и говорят про счастье –
Обнять с рассветом Родину свою.
20 мая 2013
***
Он обнял эту Землю руками,
Распластавшись на ней крестом,
Целовал он её губами,
Посиневшим, застывшим ртом.
А Земля страшным ливнем рыдала,
И неслась среди прочих миров,
И пробитое тело солдата
Уносила во тьму веков.
А в деревне корова мычала,
Завывал дворовый щенок,
Сердце матери в страхе сжималось,
Горьких мыслей бежал поток…
И закат разливался кровавый,
Тучи мрачно ходили кругом,
Кто-то в церкви ради забавы
Колокольный затеял звон.
Монотонный, он плыл куда-то
И, незваный, стучался в дом,
Где застыла старуха седая
С перекошенным скорбью ртом.
Октябрь, 2018
Сестра
Я смотрела смерти в лицо!
Сколько раненых вынесла с поля!
Немцы снова смыкают кольцо…
Я уже поседела от горя.
Алым парусом в снежной дали
Призывают меня маскхалаты,
Я ползу по замёрзшей степи,
Чтоб спасти уцелевших в атаке.
Снег глотаю, шатаясь бреду,
Сквозь сугробы к своим пробираюсь,
Я по горло тонула в снегу,
Словно в белом большом океане.
Я весёлой девчонкой была,
В лёгком платьице белом кружилась,
Только всё зачеркнула война,
И с тех пор я совсем изменилась.
Я – солдат. Я простилась давно
С лёгким платьицем, иссиня-белым…
Подставляю увечным плечо,
Зашиваю пробитое тело…
Утешаю, спасаю, лечу,
Каждый день начинаю сначала
И от страха, бывает, кричу,
Хоть на службе железною стала.
Как мне хочется тоже порой
Убежать на свиданье, на танцы,
Но и в стужу, и в пламенный зной
В кровь разбиты распухшие пальцы.
Километры дорог и бинтов,
Бесконечные стоны, увечья…
Неподъёмное тело бойцов
Своей тяжестью давит предплечье.
Я живу, прижимаясь к земле,
От неё наполняюсь я силой,
И на этой проклятой войне,
Как солдат, надрываю я жилы.
В этой скомканной, рваной судьбе
Крылья белые сломаны были:
На моей усталой спине
Друг за другом солдаты застыли.
Чей-то сын, чей-то брат и отец,
Чей-то самый родной и любимый
Из сомкнутых фашистом колец
На спине моей выходили…
И я стала до срока седой,
Я почти разучилась смеяться,
Я пришла на войну молодой,
А ушла шаткой поступью старца.
Апрель 2020
Тополь Сталинграда
Ты видел войну –
но остался не сломлен!
Ты выжил в аду –
но остался стоять!
Тебя разрывали снаряды и бомбы –
Но соки земли побеждали опять.
Ты ветви тянул к потемневшему небу,
Ты влаги просил в беспрерывном огне,
Назло всем смертям ты верил в победу,
Стонал, но стоял –
и не сдался войне!..
Как тихо вокруг! Тишина оглушает…
Весенняя ночь. Горят фонари.
Не спит старый тополь и всё вспоминает
Те давние годы
той страшной войны.
***
Молчанием объята вся деревня.
Ни огонька. Вокруг нет ни души,
Старушка-мать, как тень, спешит к обедне,
Устав от долгой, скорбной тишины.
Едва стоит, рассохлась, покосилась
Её изба – одна печаль сквозит
Из всех щелей, и печка не топилась
Уже давно, и чёрный рот открыт…
Она как будто просит подаянья,
Боясь остыть, чтоб дом не погубить,
Ведь печь в деревне – центр мирозданья,
Растёт дымок – и значит свадьбам быть!
Давным-давно, лишь тот дымок увидев,
Домой мальчишка радостно спешил,
Ещё не много в этой жизни видел,
Но дом родной он преданно любил.
Любил тогда, когда сияли звёзды
На небесах и падали в траву,
Он их искал, но находил лишь гнёзда
Беспечных птиц, похожих на звезду!
Он так любил, когда большое солнце
Слегка касалось кромки у реки,
Врывалось утром в звонкое оконце
И согревало таинства избы:
Часы с кукушкой, гирькой и цепочкой,
Картину, коврик, веник у двери,
Старинный шкаф и с вышитой сорочкой
Скрипучий стул, застывший у стены.
Всё в доме дорого и близко,
Не думал он, что постучит война,
Как сжалось сердце от внезапной мысли –
Здесь никого не пощадит она!
Не смеет глаз поднять на мать свою парнишка,
А та – хлопочет, лепит пироги…
«Ты с чем, сынок?» – и ей в ответ чуть слышно:
«Там, на войне, все будут хороши…»
В разлуки час в глаза смотрел родные –
В них отражалась неба синева,
Он видел их – тревожные, большие –
И оставлял. Наверно, навсегда…
С тех пор прошло, ей кажется, столетье
Из вереницы безотрадных дней,
Она лишь ждёт: есть давнее поверье,
Что ожиданием спасают сыновей.
А писем нет… Она не помнит года,
Когда в руках своих держала тот листок,
В котором сын её из грязного окопа
Прислал ей нежный, маленький росток…
И та травинка ей – дороже жизни,
Она её с любовью бережёт,
И по дорогам выжженной Отчизны
За всех солдат с молитвою идёт!
апрель, 2014