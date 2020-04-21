Художник Анастасия Шакти: «Душа умеет делать всё»

Аргументы Недели → Общество 13+

21 апреля 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели», Оксана ЛЕНСКАЯ ]

Чтобы почувствовать тепло, надо сначала узнать, что такое холод. Этот жизненный урок проходит каждый, утверждает художник Анастасия Шакти. В интервью «Аргументам недели» она также рассказала, почему искусство помогает справиться с болью и можно ли научиться находить необыкновенное в обычной жизни.

– В ваших картинах часто прослеживается тема космоса, а также мифология и индийские мотивы. Почему именно на них делаете большой акцент?

– Космос связан с моим детством. Когда была маленькой, мне часто снились инопланетяне, другие миры. Родителям даже говорила, что я временно в их семье, я просто гость. С раннего возраста начала рисовать космос, планеты, различных существ. Эти образы и сейчас приходят в мою голову, они как будто просятся, чтобы я зафиксировала их на бумаге.

По специальности я художник и модельер сценического и театрального костюма. Когда защищала диплом, делала вручную костюмы сирены, алконоста, гамаюн. Так что тема крыльев практически всегда у меня присутствует. Часто рисую ангелов или существ, которые умеют летать. И в моих картинах нередко можно увидеть получеловека-полуптицу. Эти создания общаются мысленно, им не нужен язык, чтобы говорить. Они чувствуют сердцем, могут перелетать из одной вселенной в другую. У них очень высокий духовный уровень. Это посланники из высших миров, которые несут в себе свет, любовь и бесконечное счастье.

Кстати, они ещё иллюстрированы в моей книге «От грешницы к святой». Там 108 стихотворений: 54 на русском и 54 на украинском. Сама родом из Читы, но живу на Украине. Для меня неважно, на каком языке человек разговаривает. Главное – язык сердца, которое есть у всех, просто у некоторых оно закрыто еще.

– Почему закрыто?

– Не пришел час, чтобы оно открылось. Но время обязательно придет. Все исцелятся. Если человек чувствует, что готов к этому, он будет делать сам эти шаги. А если нет, рано или поздно момент наступит.

Только через боль очищается наше сердце, а исцеляется с помощью любви. Страдания помогают нам лучше понять себя и заставляют нас менять что-то в жизни.

Я считаю, что абсолютно все на благо. Нет ошибок, есть опыт. Даже когда всё плохо, надо прочувствовать боль до конца, прожить её, тогда ты сможешь открыть в себе новые грани. Больше познаешь, становишься осознанным.

– Говорят, искусство помогает справиться с сильной болью. Согласны?

– Да. Только через сильные чувства человек создает искусство, становится творцом. Благодаря боли и любви он пишет, поёт, танцует.

– Французский мыслитель Дени Дидро сказал: «Искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном». Находили ли вы в обыденной жизни нечто нетривиальное? Можно ли этому научиться?

– Конечно. Если человек этого хочет, научится. Найти что-то необычное можно везде. Знаете, даже в мусоре что-то блестит. Я вижу красоту во всем. Из любого материала, предмета могу сшить что-то. Как-то мне собрали около 1000 пакетиков кофе. Я сделала из них костюм с молнией и пуговицами. Мне потом все говорили: «Вот это я понимаю, женщина с ароматом кофе».

Вообще, вещи я начала шить с 5 класса. Как-то даже сделала себе юбку из одеяла. Более того, я всегда предугадывала моду. Люди удивлялись, как так получается. Наверное, интуиция мне подсказывала. Помню, носила кеды с галстуком, а потом через какое-то время, все стали так делать.

– Вы ещё пишете стихи. Давно?

– В 10 лет написала первое стихотворение. Называлось «Прошлая жизнь». Оно получилось очень взрослым, писала про ад и рай. Потом забросила, снова продолжила в 15 и творю до сих пор. У меня всегда получаются взрослые стихотворения, не знаю, почему…

Часто пишу про любовь, космос. В одном стихотворении может быть несколько тем, все гармонично переплетается, каждая строчка в нужном месте. У меня философские стихи. Не каждый может их понять. А кто понимает, у того откликается в сердце. Всегда видно, коснулся ли ты глубины души человека своим творчеством или нет. Бывает такое, что когда читаю свою лирику, некоторые начинают плакать. Я вижу, что их это как-то исцеляет, у них открывается сердце. Ведь слёзы – это реакция на очищение души. Это есть для меня великое благо. В такие моменты чувствую, что между мной и зрителями происходит обмен энергиями. Люди благодарны мне.

Да, слово имеет силу. Оно может и ранить, и возвысить. Каждый из нас через многое прошёл, но жизнь заставляет открывать в себе новые грани. Ведь мы бесконечны. Целая вселенная внутри нас, и это здорово.

Не все могут осознать это, потому что живем в материальном мире, иллюзорном. Мы ограничены здесь, как в клетке. Нашему телу трудно это познать, но душа знает. Многие люди уже всё поняли. А тот, кто не познал, познает.

– Я так понимаю, искусство помогает очищать душу. А каждому ли человеку стоит заниматься творчеством?

– Если есть отклик в сердце, конечно. Если человек не хочет, его не заставишь. Значит – он пришёл в эту жизнь с другими целями. У каждой души свой опыт и миссия. Представьте, что весь мир – огромная машина. Кто-то играет роль болтика, кто-то руля. Кажется, что руль важнее, но без болтика машина не заведётся, не поедет. Так что все люди нужны и важны.

Человек может заняться арт-терапией, если захочет. Порисовать, открыть в себе новые грани. Наша душа умеет абсолютно всё и знает всё. Она многогранная и вечная. Если человек не умеет петь, он заблуждается. Он умеет, просто забыл, как это делается. Надо обучиться этому. Просто ещё не пришёл момент, чтобы открыть эту грань в себе.

– Почему люди забыли об этом?

– Им надо было забыть, чтобы вспомнить. Как описывается в ведах, наши души играют в игры в материальном мире, в наших телах. Каждое слово – это песня, а каждый шаг – танец.

– То есть к жизни лучше относиться играючи?

– Да, надо понимать, что всё иллюзорно. Всё меняется. Если тебе грустно и больно, не переживай. Наступит секунда, когда ты будешь безмерно счастлив. А она обязательно наступит!