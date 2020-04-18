Анатолий Клёсов о том, почему в США арестован химик, работавший на Пентагон

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18 апреля 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]

Ученый-биохимик, автор теории ДНК генеалогии Анатолий Алексеевич Клесов, фото соцсети

Когда в результате регулярных мутаций коронавирус сдохнет сам по себе? Кто первым придумал гнать спирт для профилактики чумы и всякой иной заразы? И почему в США арестован гениальный химик, который долгие годы работал на Пентагон и которому китайцы тайно платили 50 тысяч долларов налом ежемесячно, а ФБР предъявило ему обвинение в сговоре с китайскими властями заразить вирусом весь Земной шар? Наконец, известно ли вам, почему гриппозный вирус не будет побежден никогда? Об этом главный редактор «АН» Андрей УГЛАНОВ поговорил с советско-американским ученым-биохимиком, автором теории ДНК генеалогии Анатолием Алексеевичем Клесовым.

- Анатолий Алексеевич, а в этом вирусе есть рука человека, или это какая-то неведомая летучая мышь, какие-то инопланетяне, какие-то древние захоронения всплыли с этими вирусами? На сайтах американских университетов очень много материалов о том, что в разных штатах финансируются лаборатории, которые занимаются вирусологией. Мало того, мы опубликовали в газете, что некие ученые из университета штата Огайо недавно пробурили на Тибете ледник и из глубины 15-20 метров извлекли 56 видов вирусов, из которых 28 были вообще неизвестные. Зачем они это сделали, совершенно непонятно! Рука злодея, где она?

- Разделим вопрос на две части. Первое, что, без сомнения, есть лаборатории, которые занимаются такими неблаговидными делами по созданию микробного, психологического или прочего оружия. В этом я не сомневаюсь. Хотелось бы верить, что люди все-таки имеют определенные этические пределы. А другая половина проблемы – коронавирус в такой лаборатории создан или он просто природный? По опубликованным уже 3-м тысячам геномов стало ясно, что исключительно природный, и никакой руки человека там нет. Уже выступили с заявлениями 27 крупнейших вирусологов, которые заявили, что никакой руки человека нет. Все данные показывают, что нет пока таких оснований утверждать или, даже, предполагать, что это рука человека, пока этой руки не нашли.

- Но называют ученого из Гарварда Чарльза Либера, что именно он взаимодействовал с китайцами и это его рук дело.

- Арестован в США крупнейший ученый, декан Гарвардского университета, декан факультета химии и химической биологии. Это Чарльз Либер, у него тьма премий, только осталось Нобелевскую получить, он все премии уже снял. Он работает на грантах, деньги почти немереные, потому что Минздрав США и Пентагон выдали ему 15 миллионов долларов. Те, кто работает по грантам США, знают, что когда дают 200 тысяч, 300 тысяч - это замечательно, а так - 50 тысяч, на которые мало что можно сделать, а тут 15 миллионов. Но, поскольку Пентагон тоже давал ему гранты, то, конечно, у него есть определенные ограничения в общении с людьми, в получении денег, тем более из-за рубежа, и тут он уже под колпаком. И, вдруг, выяснилось, что этот Чарльз Либер на протяжении, по меньшей мере, 5-ти лет работал на Китай, получая из Китая зарплату ежемесячно в размере 50-ти тысяч долларов и, помимо этого, он иногда в Китай наведывался, и ему кроме этих 50-ти тысяч, которые ежемесячно шли, как часы, 5 лет еще китайцы давали миллион юаней на жизнь в Китае. Миллион юаней – это примерно 200 тысяч долларов. Он эти суммы получал, но везде в документах писал, что ни с кем не контактирует, никаких денег не получает. Короче, он все это утаил. Почему утаил? Во-первых, он не имел права, тем более, работая на Пентагон все это получать, а, во-вторых, Гарвардский университет, я это знаю, всегда отщипывает хороший кусок от любых денег, которые получает человек, работая на Гарвард. У них логика простая – они работают на оборудовании, которое получено Гарвардом, работают сотрудники, которым платит зарплату Гарвард, но это же не его деньги, которые ему платят за научные изыскания. Если делиться, примерно треть нужно отдать, а иногда и больше. Он решил: зачем это делать? Его арестовали за обман Федерального Правительства. Есть такая статья, и она четко определенная. Как только в Федеральных документах пишется неправда, сразу включается очень серьезнаястатья.

- Страшнее, чем коронавирус? Его за что посадили?

- За обман Федерального Правительства. Оказалось, что к коронавирусу он никакого отношения не имеет, он занимается раковыми клетками, и вообще не вирусолог. Поэтому, все разговоры, что его взяли, а взяли его в январе этого года, и тогда об этом никто не вспоминал, взяли и взяли, тогда коронавируса не было на повестке дня. И вдруг, 2-3 недели назад, стали говорить, что вот кто, оказывается, на Китай работал, тем более, в Уханьском университете. Он не просто был в Уханьском университете, и, помимо того, что получал деньги, и, естественно, не за красивые глаза, у него был китайский титул «Стратегический ученый». Он входил в оргкомитет программы «Тысячи талантов». Задача была набрать толковых молодых людей, специалистов, ученых для работы на Китай, но коронавирус к его деятельности, уже доказано, никакого отношения не имеет. Так что, этот супостат оказался супостатом малого масштаба, не тот супостат.