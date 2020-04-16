Свято-Георгиевский монастырь на мысе Фиолент в Крыму закрыли из-за обнаруженного коронавируса

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16 апреля 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Свято-Георгиевский монастырь на мысе Фиолент, фото соцсети

Сегодня, 16 апреля, Свято-Георгиевский монастырь на мысе Фиолент закрыли из-за обнаруженного коронавируса.

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил РАЗВОЖАЕВ. Он также пояснил, что «братия будет находиться под медицинским наблюдением, по сути, как в обсерваторе». Монахи пострадали из-за паломника, занесшего заразу в их обитель.

Врач-вирусолог, занимающийся лечением больных в Симферополе, пояснил «Аргументам недели – Крым», что монастырь сам по себе назвать обсерватором нельзя.

«Обсерватор – это подготовленное помещение, где произведена санитарно-эпидемиологическая обработка, где есть изолированные зоны, где обеспечен беззаразный прием пищи, а также пользование коллективным душем и туалетом», - рассказал он.

По мнению врача, считать монастырь карантинной зоной можно лишь при условии прописанных норм и жесткого следования им всеми проживающими в изоляции.

«Ну и что, что они монахи! Поверьте, некоторые из них, те же дети!», - заверил журналистов специалист.