Елена Романовская, министр труда и соцзащиты в Крыму: «Граждане, которые почувствовали первые признаки ОРВИ, - вызывайте Скорую»

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16 апреля 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская, фото соцсети

Власти происходящее называют «сложная эпидемиологическая обстановка». Заболевших просят не приходить в больницы.

О том, что за сутки больных с признаками ОРВИ стало значительно больше на ежедневном докладе при главе Крыма рассказала министр труда и социальной защиты Елена РОМАНОВСКАЯ.

По ее словам, с ОРВИ за сутки число больных увеличилось на 254 человека и еще 33 крымчанина обратились с внебольничной пневмонией.

«Продолжается сложная эпидемиологическая обстановка», - то ли констатировала, то ли подготовила к завтрашним цифрам членов штаба министр.

«Призываю граждан, которые почувствовали первые признаки ОРВИ – не надо выходить из дома, не надо приходить в больницу. Вызывайте Скорую», - обратилась она к зрителям прямой трансляции.