Елена Романовская, министр труда и соцзащиты в Крыму: «Граждане, которые почувствовали первые признаки ОРВИ, - вызывайте Скорую»

Власти происходящее называют «сложная эпидемиологическая обстановка». Заболевших просят не приходить в больницы.
О том, что за сутки больных с признаками ОРВИ стало значительно больше на ежедневном докладе при главе Крыма рассказала министр труда и социальной защиты Елена РОМАНОВСКАЯ.
По ее словам, с ОРВИ за сутки число больных увеличилось на 254 человека и еще 33 крымчанина обратились с внебольничной пневмонией.
«Продолжается сложная эпидемиологическая обстановка», - то ли констатировала, то ли подготовила к завтрашним цифрам членов штаба министр.
«Призываю граждан, которые почувствовали первые признаки ОРВИ – не надо выходить из дома, не надо приходить в больницу. Вызывайте Скорую», - обратилась она к зрителям прямой трансляции.