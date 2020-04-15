В Сочи врачи скорой помощи заразили коронавирусной инфекцией своего ребенка и племянницу

Сообщается: врачи скорой помощи в Сочи заболели коронавирусом и заразили своего четырехлетнего ребенка и племянницу, с которыми жили вместе, Об этом рассказала главный специалист, эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи Людмила Мишина.
Известно, что сейчас всю семью госпитализировали.
Всего в Краснодарском крае зарегистрировано 239 случаев заражения коронавирусной инфекцией, три человека скончались, 40 жителей выздоровели и выписаны.
Ранее академик РАН Александр Чучалин рассказал, что первым человеком с коронавирусом нового типа в России стал мужчина среднего возраста, который вернулся из Милана.