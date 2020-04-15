Мир оказался беспомощным перед разновидностью гриппа, которая разрушает человеческую солидарность быстрее всех террористов в мире

Аргументы Недели → Общество 13+

15 апреля 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

Через месяц-другой эпидемия, скорее всего, сойдёт на нет: у нас всё-таки разновидность гриппа, а не бубонной чумы. И мы живём в XXI, а не в XIV веке. Но вернёмся ли мы в привычный мир – большой вопрос. Самое невинное возможное последствие: миллионы компаний и наёмных работников оценят прелести удалёнки, а работа из дома станет нормой для большого числа людей. В перспективе это может разгрузить мегаполисы, а жизнь за 100–200 км от работодателя, в доме с газоном и соловьями, окажется не только соблазнительной, но и реальной.



А главная опасность в том, что власти самых приличных государств могут войти во вкус чрезвычайщины. Под предлогом пандемии какого-нибудь ОРВИ можно запрещать свободу собраний и вести тотальную слежку за гражданами: вдруг они не спрятались под одеялом и смеют встречаться с себе подобными не только в скайпе. Проблема в том, что для установления жёстких режимов, которые не снились Мао и Сталину, давно созрела техническая сторона, а свободный мир от тоталитарного отличается только правами и институциями, которые нельзя потрогать. Но в этом и надежда: человечество после коронавируса может очнуться.



Знаменитый философ и историк Юваль Ной Харари пишет в эти окаянные дни, что мы переживаем, возможно, самый масштабный кризис поколения. По мнению Харари, природа чрезвычайных ситуаций такова, что они «перематывают» неторопливые исторические процессы: решения, которые раньше рожали годами, принимаются за пару часов.



До Рузвельта в Америке считалось, что кризис – это просто оздоровительная процедура, во время которой экономический организм сбрасывает застарелые струпья, очищаясь от ненужного, мешающего, лишнего, оставляя лишь действительно работающее. До Великой депрессии 1929–1933 гг. в Нью-Йорке работало 86 театров, а осталось 28. Никому не пришло бы в голову их спасать: раз люди в эти театры не ходят, значит, они не нужны. Из раны ведь нужно первым делом выдавить гной. Однако соблазн регулировать все эти процессы и укреплять тем самым свою власть был слишком велик.



Может быть, коронавирус заставит человечество встряхнуться и пересмотреть свои представления о ближайшем будущем? Футурологи убаюкали нас, будто мы вот-вот научимся лечить любые болезни, обретём бессмертие и войдём в технологическую сингулярность. В реальности мир оказался беспомощным перед разновидностью гриппа, которая разрушает человеческую солидарность быстрее всех террористов в мире. Мы можем и не заметить, как между видеокамерами в Пекине и Лондоне исчезнет разница.



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