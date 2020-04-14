Здоровье российских военных будут диагностировать с помощью «умного» браслета

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14 апреля 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Новое устройство позволит своевременно определить предрасположенность к заболеваниям и купировать их развитие на ранних стадиях.

Как известно, военнослужащим запрещено на территории воинской части использовать гаджеты, в том числе и фитнес-браслеты. Новая разработка, основанная на отечественной микроэлектронике, станет достойным аналогом имеющимся на рынке предложениям. Помимо стандартных датчиков измерения пульса, уровня кислорода и уровня сахара в крови, ЭКГ и прочих, ученые в лабораториях ЭРЫ встроят в браслет датчик определения тестостерона. Это позволит наиболее точно и комплексно выявлять нарушения самочувствия и определять источник проблемы даже в удаленном от медицинской службы режиме.

Сейчас над созданием браслета трудятся операторы научных рот под руководством наставников. Ведётся разработка программного обеспечения, которое сможет наиболее точно интерпретировать данные со встроенных датчиков, а также интуитивного интерфейса для удобного пользования.

Тестирование устройства планируется уже на конец апреля, после чего будет продолжена работа над внешним дизайном с учетом особых потребностей и характера службы в различных родах и видах войск Вооруженных сил Российской Федерации. Браслет предстоит сделать противоударным и водонепроницаемым. Новую разработку представят на международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020».