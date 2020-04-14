Задолго до Тедроса Гебрейесуса

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14 апреля 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Тедрос Гебрейесус, фото: соцсети

Кратко о том, как появилась ВОЗ.

В последнее время мы только и делаем, что смотрим новости от ВОЗ. Всемирная Организация Здравоохранения фигурирует почти в каждой существующей мировой газете. А как она всё-таки появилась? И что дало ей ростки?

Всё началось ещё с 19-го столетия со славного града Константинополь. В 1839 году в бывшей столице Византии собрался так называемый Высший Совет Здравоохранения. Его основной задачей был полный эпидемический контроль над холерой, а также и над прибывавшими в порты судами. Холера тогда считалась кошмарным заболеванием, убивавшим тысячи людей по всему миру. В те же времена ещё свирепствовала и бубонная чума. Напомним, что новая пандемия чумы, случившаяся во II половине 19-го века, уничтожила несколько миллионов человек. Особенно пострадала Азия. В 1851 году в Париже прошла первая в мире Международная санитарная конференция, на которой обсудили злободневные ситуации, связанные с эпидемиями. Российская Империя так же принимала участие в этой конференции. Однако до полного объединения сфер здравоохранения планеты тогда ещё было слишком далеко.

Всем известная ВОЗ ведёт своё происхождение от Международной Лиги Наций по здравоохранению, созданная в 1923 году после масштабной пандемии «испанки». Главной функцией нового совета было противодействие инфекционным заболеваниям. В те дни весь мир ещё никак не отходил от испанского гриппа, унесшего от 50 до 100 миллионов жизней. Болезнь появилась слишком внезапно и так же внезапно исчезла. Жертв от неё было даже больше, чем за всю Первую Мировую. Уже тогда люди понимали, что без общей организации по охране здоровья человечеству не обойтись. Пандемия была слишком тяжёлой и ужасающей. Можно вполне сказать, что путь к сотворению единой здравоохранительной структуры проложила «испанка».

В 1946 году после Второй Мировой в Нью-Йорке была официально создана Всемирная Организация Здравоохранения, существующая и по сей день. Её устав был ратифицирован 7 апреля 1948 года, и с тех пор в этот день отмечается Всемирный День Здоровья. Этот день хоть и не является красным днём календаря, но всё же считается праздником для медиков. На данный момент ВОЗ всё так же существует и вполне эффективно работает с любыми заболеваниями. Генеральным директором организации является досточтимый Тедрос Адханом Гебрейесус, бывший министр Эфиопии.