Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

На Кубани ввели «беспропускное окно»

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кубанские новости

На Кубани ввели «беспропускное окно»
руль, машина, pixabay.com

В понедельник, 13 апреля, стало известно, что власти Кубани ввели "беспропускное окно". Соответствующую информацию ранее сегодня предоставил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Согласно последней информации, гражданам позволили навещать своих родственников в медицинских учреждениях и посещать больницы на личных автомобилях с 10.00 до 16.00. Для этого не требуется оформление пропуска

Кондратьев подчеркнул, что целью данного нововведения является "разведение потоков". Власти Кубани решили разделить тех, кто едет на работу и тех, кто не работает, но имеет необходимость передвигаться.

Напомним, на всей территории Кубани режим карантина действует до 18 апреля. На работу можно выезжать только по спецпропускам.

ЕТ

Общество

Цифровые пропуска на поездки по Москве станут обязательными с 15 апреля

Цифровые пропуска на поездки по Москве станут обязательными с 15 апреля

Если вы передвигаетесь пешком и соблюдаете ограничения, установленные указом Мэра Москвы № 12-УМ, цифровой пропуск вам не понадобится. Если вы передвигаетесь на работу или едете в транспорте в личных целях, вам понадобится пропуск.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью