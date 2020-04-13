На Кубани ввели «беспропускное окно»

В понедельник, 13 апреля, стало известно, что власти Кубани ввели "беспропускное окно". Соответствующую информацию ранее сегодня предоставил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Согласно последней информации, гражданам позволили навещать своих родственников в медицинских учреждениях и посещать больницы на личных автомобилях с 10.00 до 16.00. Для этого не требуется оформление пропуска.

Кондратьев подчеркнул, что целью данного нововведения является "разведение потоков". Власти Кубани решили разделить тех, кто едет на работу и тех, кто не работает, но имеет необходимость передвигаться.

Напомним, на всей территории Кубани режим карантина действует до 18 апреля. На работу можно выезжать только по спецпропускам.