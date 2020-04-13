В Чечне большое количество людей могло заразиться COVID-19 на похоронах

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13 апреля 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Первые сведения о заразившихся коронавирусом в Чечне стали поступать после возвращения в республику в середине марта группы паломников из Саудовской Аравии. 8 апреля после похорон жителя села Новые Атаги Ахмада Гараева, на которых присутствовало огромное количество людей, у его девяти родственников диагностировали коронавирус. Предполагается, что они контактировали с вернувшимися с Аравийского полуострова паломниками.

Ахмаду Гараеву было за 80. Он имел большое влияние в чеченском муфтияте и в свое время хорошо знал отца Рамзана Кадырова. Похороны Гараева были согласованы с властью.

«Сотрудники [чеченской полиции] были на похоронах, контролировали… Все меры по нераспространению вируса принимались на похоронах», - заявил Магомед Даудов, руководитель оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

Поздно вечером 8 апреля у девяти родственников Ахмада Гараева диагностировали коронавирус. На следующий после похорон день Новые Атаги оцепили сотрудники полиции. Они приказали всем жителям села запереться дома и провели тотальную дезинфекцию хлором. Село держали под арестом целый день. Даудов призвал всех людей, побывавших на похоронах, немедленно сообщить об этом властям и самоизолироваться. На призыв в итоге откликнулось порядка 500 человек. Тесты на коронавирус у этих людей так и не взяли. Вместо этого, им запретили выходить из своих домов и для контроля над ними выставили охрану в 2 тысячи сотрудников полиции.

Тем временем в Чечне уже в нескольких районах закрыли на карантин все больницы - ЦРБ, поликлиники и даже ФАПы - фельдшерские амбулаторные пункты, которые обеспечивают население неотложной медицинской помощью. С 1 апреля в Надтеречном районе были закрыты медучреждения, а врачи отправлены в неоплачиваемый отпуск, после того, как у двух жителей села Бено-Юрт был выявлен коронавирус. 10 апреля аналогичная участь постигла больницы Шелковского района.

Рамзана Кадырова карантин практически не касается. Запретив людям выходить из домов и выезжать за пределы сел, он каждый день проводит совещания оперативного штаба, ездит по самым отдаленным районам республики, чтобы, к примеру, выпустить в дикую природу выращенных в питомниках горных козлов, и развлекается в составе веселой компании на шашлыках. Глава Чечни также не отказывает себе в удовольствии прокатиться на машине по улицам опустевшего Грозного.

«Мне пишут, почему вы сами не соблюдаете эти правила?» — затронул Кадыров тему своей исключительности на заседании оперативного штаба. И честно ответил: «Мы два раза в день, утром и вечером, сдаем анализы, проверяемся и тогда сюда приходим и встречаемся. Все мы сдаем анализы…»

Получается, что тесты на коронавирус регулярно берут не только у Кадырова, но и у членов его оперативного штаба, у его охраны, у его родных, у его журналистов, а также, у всех людей, с которыми глава Чечни вступает в контакт в течение дня.

По состоянию на 11 апреля федеральная статистика все же подтвердила в Чечне наличие 48 коронавирусных больных и три смерти. Количество выявленных по первичным тестам выросло до 75 человек, 15 из них — члены семьи братьев Гараевых, еще 13 (8 женщин и 5 мужчин) заразились во время похорон в селе Новые Атаги.