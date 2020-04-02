Москвич решил оспорить в суде введенные меры по коронавирусу

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2 апреля 2020, 21:12 [ «Аргументы Недели» ]

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Дмитрий Кисиев подал иск в Мосгорсуд к правительству Москвы, в котором тот оспаривает введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ограничения. Он считает их несоответствующими законодательству РФ.

Москвич просит признать недействующим пункт 2 Указа Мэра от 23 марта 2020 номер 26УМ. Напомним, данным указом введен режим повышенной готовности, запрещено до 10 апреля проведение массовых мероприятий, граждан обязали без существенной нужды не покидать место проживания, также обозначен ряд санитарных мер.

Пока суд не решил, принимать ли иск к производству.