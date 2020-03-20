Стали известны заказчики информационной травли Валентины Терешковой

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20 марта 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

В числе организаторов называют имена Алексея Навального, Михаила Ходорковского, Геннадия и Дмитрия Гудковского, автором петиции в интернете оказался сетевой бот.

Как сообщают авторы телеграм-канала «Антипропаганда», инициаторами массовой информационной кампании против депутата Госдумы, первой женщины-космонавта выступили прозападные издания. Напомним, Валентина Терешкова предложила внести поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков. После этого началась травля Валентины Терешковой в интернете. В адрес женщины было высказано немало оскорблений, а также создана петиция, инициатором которой выступили якобы жители Тутаевского района Ярославской области. В деревне Большое Масленниково Тутаевского района родилась Валентина Терешкова. На деле оказалось, что петиция была создана фэйковым аккаунтом.

«Аргументы недели» рассказывали, что тысячи россиян тогда вступились за Валентину Терешкову. Все они считают, что Валентина Терешкова — легендарная личность, которая сделал большой вклад в развитие нашей страны.

«Подвиг Валентины Терешковой уже никто не сможет повторить, идет информационная война за разум нашей молодежи», - подчеркнул Василий Кошмар, помощник войскового атамана по работе с молодежью Челябинской области.