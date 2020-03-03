Латвийский политик: ЕП объявил войну коронавирусу

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3 марта 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвийский политик Андрей Мамыкин, фото соцсети

Коронавирус смело «шагает» по Европе. Да и не только по ЕС. Люди напуганы: привычный уклад жизни «под угрозой». Действительно, как можно отправиться в путешествие, когда не знаешь, простите, с каким подарком вернешься? Коронавирус, однако. Как с ним бороться? Что делать? Как выяснилось, Европарламент объявил войну коронавирусу! Методами борьбы поделился латвийский политик, помощник депутата ЕП Яны Тоом Андрей Мамыкин.

«Да, ЕП объявил войну коронавирусу. Решительно и бесповоротно. Отныне, каждый входящий в здание ЕП обязан под тщательным наблюдением охранников спрыснуть руки и растереть их алкогольным раствором. Иначе не впустят. Раствор такой, скажу я вам, что три раза протер руки и кожи нет – обезжиривает моментально. А запах такой, что два раза понюхал руки и можно не идти в пивную.

Говорят, не трогать лицо руками, лишний раз не здороваться и совсем не целоваться! Даже в щечку. А если пришел из общественного транспорта, то надо мыть водой руки в туалете не менее 20 секунд (там тоже, что ли охранники у горшка стоять будут и контролировать меня?)

Прямо сейчас маски носить не рекомендуют, но если придете, то охранники радостно поприветствуют вас.

На коронавирусе уже рекламируются вовсю политические группы (фракции) ЕП. Например, ЕРР, называемые в простонародье «ипиписьками», христианские демократы, там наши, латвийские, Калниете с Вайдере, напряженно работают: оперативненько наделали флакончиков с алкогольными растворами… Прыскают на ладошки. Воняет жутко, но символ группы на флаконе есть! Народ обязательно проголосует за них, мысль такая. Реклама – двигатель политической торговли. Да.

Кстати, ЕП ежедневно посещают до 10 000 человек.

Видимо, протирание спиртом не помогло... 2 марта президент ЕП Давид-Мария Сасолли издал указ, по которому незамедлительно запрещается всем визитерам заходить в ЕП. Отменены заседания комитетов и делегаций, круглые столы и конференции, визиты гостей по приглашению депутатов и выступления лоббистов. Отменены командировки депутатов и их помощников по миру… В ЕП пускают только депутатов и штатных работников парламента. Пленарная сессия ЕП пока не отменена. Решение Сасолли будет действовать три недели!»