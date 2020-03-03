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Репортер из Идлиба показал ПВО противника Асада

, 14:10 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Репортер из Идлиба показал ПВО противника Асада
Фарук Шами показывает мобильную группу ПВО повстанцев

Сирийские повстанцы используют мобильные группы, чтобы сбивать авиацию Башара Асада. Военный корреспондент Фарук Шами, который находится в Идлибе на неподконтрольной Дамаску территории, выбрался с одной из них на передовую.

Мобильную группу повстанцев Фарук Шами показал во время небольшой остановки. Группа остановилась в небольшой роще.

«Мы сейчас находимся на окраинах города Сарахиб», — пояснил Фарук Шами. В этот момент на заднем фоне слышны хлопки работающей артиллерии: «Обе стороны наносят артиллеристские удары, практически, круглые сутки».

За спиной у Фарука Шами виден пикап-внедорожник песочного цвета. Репортер пояснил, что это мобильная группа противовоздушной обороны, а потом рассказал о ней.

«Что из себя представляет эта группа», — начал рассказ Фарук Шами: «В нее входят несколько человек, как правило, двое. Они ездят на пикапе, оборудованном крупнокалиберным пулеметом и охотятся на авиацию Асада.

Ранее сообщалось о сбитом самолете авиации официального Дамаска. Это произошло в небе над Идлибом.

//картина дня

Общество

Репортер из Идлиба показал ПВО противника Асада

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Сирийские повстанцы используют мобильные группы, чтобы сбивать авиацию Башара Асада. Военный корреспондент Фарук Шами, который находится в Идлибе на неподконтрольной Дамаску территории, выбрался с одной из них на передовую.

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