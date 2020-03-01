Репортер из Идлиба опроверг свою гибель

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1 марта 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: видеоканал, на котором работает Фарук Шами

Фарук Шами на скриншоте видео, где он опровергает свою гибель

Журналист Фарук Шами опубликовал видео, в котором развенчал фейк о своей гибели. У репортера заблокировали социальные сети. В зоне боевых действий погиб его боевой товарищ.

Фарук Шами постоянно работает в Идлибе. Сейчас там идут активные боевые действия. И репортер публикует фронтовые репортажи. Накануне он исчез. Появились слухи о том, что журналист погиб.

«Да, да, я все еще жив», — скромно улыбаясь обратился Фарук Шами, поприветствовав аудиторию: «Раньше времени меня похоронили. Правда, действительно, пал шахидом брат Фарук Шами. Это другой брат. Он недавно приехал. И до конца был верен своему завету. Он пал несколько дней назад. Информация была верная. Правда, не того человека имели в виду, когда «баян» выпускали, с заявлением».