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//Общество 13+

Стало известно, кто поджег себя под окнами Зеленского

, 18:19 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Стало известно, кто поджег себя под окнами Зеленского
Владимир Зеленский на скриншоте youtube-видео

Облился бензином и поджег себя возле здания администрации президента Украины житель Сумской области. Инцидент произошел в среду около полудня. Теперь выяснилось, что это был протест против беспредела местных властей.

Мужчина поджег себя под окнами Зеленского. Он выжил. Поначалу это все, что было известно. Теперь стали известны причины произошедшего.

Пострадавшим оказался житель Сумской области. В это время у здания администрации президента Украины проходила акция против медицинской реформы. Ее результатом уже стали грядущие сокращения медиков и ожидающиеся закрытия больниц. И первое время думали, что мужчина совершил самоджег в рамках этих протестов.

«По последним данным, мужчина проживает в Сумской области и имеет проблемы с местной властью», — сообщила администрация Зеленского.

«Проблемами с местной властью» оказалось несчастье человека, связанное с земельной аферой, жертвой которой он стал. Самосожжением житель Сумской области хотел привлечь внимание властей к проблеме. Он утверждает, что землю у него украли местные власти.

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