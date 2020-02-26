Нажива – главный нравственный императив России

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26 февраля 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Фото: соцсети

В 2018 году обанкротили уникальный московский завод ОАО «Станокоагрегат». Он делал мусоросортировочные комплексы, автоматические линии, агрегатные и специальные металлорежущие станки, гибкие переналаживаемые системы. Почему обанкротился? А по-другому и быть не могло: промышленность – главный враг того финансового паразитического капитализма, который прописался в нашей стране. И на страже которого стоит Закон.

В середине 90-х годов прошлого века преступная группа внезапно разбогатевших на незаконной приватизации господ осознала, что защитить нажитое «непосильным трудом» можно только законом, написанным так как выгодно им. Благо в голодных писаках проблемы не было. Так на свет появились те законодательные акты, по которым мы сегодня не живем, а существуем. В том числе, пресловутый Гражданский кодекс, в котором прямо написано: все промышленные предприятия становятся акционерными обществами, главная цель АО – выгода его акционеров. И это императив современной России.

То есть, если тот же «Станкоагрегат» делал уникальные станки, но для акционеров оказалось выгодней его продать или сдать в аренду под склад – значит плевать на станки! Благодаря ГК стали возможны и рейдерские захваты, и ввод в совет директоров оборонных предприятий с возможностью получать самые секретные сведения иностранных агентов, акционеры чай! Благодаря ему можно уволить тысячи рабочих, закрыть любое производство, свернуть всю социалку – доходы акционеров превыше всего!

«Кому выгодно жить по таким законам?» на страницах «АН» размышляет академик Владимир Бетелин

