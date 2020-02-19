Главное событие в мире шоколада состоится в Москве

//Общество 13+

19 февраля 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

19-21 марта 2020 г. в ЦВК «Экспоцентр» пройдет VIII международный Салон Шоколада (SALONDUCHOCOLAT) - единственная выставка в России, посвященная исключительно шоколаду, важное событие потребительского рынка.

Статистика

145 000 000 потребителей шоколада живет в России

прирост потребителей кондитерских изделий, начиная с 2010 года, составляет ежегодно минимум 3%.

только в 2018 году в России было зафиксировано увеличение продаж шоколада в плитках на 13%.

Мероприятие направлено как на бизнес-аудиторию – производителей шоколадной продукции, представителей оптовой торговли, импортеров, дистрибьюторов, торговые сети, бутиковую розницу, отели, кафе, рестораны, так и на конечных потребителей – гурманов и ценителей шоколада.

Большое внимание в программе Салона уделено деловой программе – конференциям и бизнес-встречам формата B2B.

В числе спикеров – представители не только шоколадной индустрии, но и крупного ритейла:

Светлана Гурьева, Cтарший консультант отдела исследований потребительской панели, GfK

Екатерина Мартынова, Начальник управления Store Experience, Азбука Вкуса

Евгений Римский, управляющий директор по качеству и закупкам «ВкусВилл»

Мария Тюменева*, Управляющий партнер агентства «Аппетитный маркетинг»

Ассоциации маркетинга в ритейле POPAI*

Вячеслав Лашманкин*, исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд"

Марина Татарская*, Директор по связям с общественностью ЗАО «Ферреро Руссия»

Гульфира Крок. Консультант по ритейл-технологиям

Татьяна Гордиенко*,Начальник отдела по развитию продаж в ключевых клиентах, ООО «Объединенные кондитеры» и многие другие.

Чтобы удивить поклонников изысканного лакомства, 19-21 марта в Москве соберутся представители стран-экспортеров какао-бобов и производителей шоколадной продукции, представляющих Бельгию, Венгрию, Доминикану, Италию, Мадагаскар, Перу, Россию , Эквадор, Японию и другие страны.

На выставке и в ходе деловых конференций есть возможность пообщаться с представителями лидеров рынка: ЗАО "Ферреро Руссия", "Нестле Россия", “Объединенные кондитеры", Ассоциация предприятий кондитерской промышленности "Асконд", "КДВ Агрохолдинг" и "Компания Золотой Терем", FreshCacao, MaRussia, AmazingCacao, Royce, ВкусВилл, Азбука Вкуса, Бахетле, Store Experience, Ассоциация маркетинга в ритейле POPAI, HoReCa Trends, Ресторан Ribambelle и многие другие.

Свою продукцию представят лучшие бренды-производителей премиального шоколада, а также шоколатье и производители шоколада ручной работы, - в частности Fresh Cacao, Royce, Dave Munger(официальный поставщик Кремля), Шоколадный бутик Андрея Канакина, MaRussia, Bob, сhocoMe, и др.

Организатор Московского Салона Шоколада – компания Messe Frankfurt, одни из крупнейших в мире организаторов выставок, конгрессов и других мероприятий.

Салон Шоколада в Москве - это не просто выставка, а целый фестиваль, сопровождаемый уникальной программой мероприятий нон-стоп – от деловых конференций до развлекательных шоу и fashion‑показов.

Одной из «изюминок» в рамках салона станет легендарное дефиле платьев, декорированных настоящим шоколадом. Зрители смогут увидеть привезенные из Парижа творения французских кондитеров, а также наряды, созданные лучшими шоколатье Московского Салона в коллаборации с дизайнерами Школы-студии Вячеслава Зайцева и РГУ им. Косыгина.

Салон будет проходить в «Экспоцентре» параллельно с Международной выставкой хлебопекарной и кондитерской индустрии Modern Bakery Moscow, еще одной профессиональной выставкой из портфолио орагнизатора Messe Frankfurt RUS.

На выставке у вас есть возможность ознакомиться с весьма необычными сортами шоколада: это ремесленный шоколад по технологии bean-to-bar (от боба до плитки), веганский шоколад, шоколадные конфеты ручной работы, сырные конфеты, органический шоколад, шоколад с заменителем сахара и т.д.

Приглашаем вас на главное событие года - как для профессионалов, так и для всех любителей шоколада.

Ждем 19-21 марта 2020 года в ЦВК «Экспоцентр», 3-й павильон.

Билет на Салон Шоколада и подробная информация: https://salonduchocolat.ru/

Справка о мероприятии

Salon du Chocolat — фестиваль шоколада, проходящий под брендом всемирно известного международного Салона. Первый российский Салон состоялся в Москве в 2006 году. Следующие Салоны проходили в 2007, 2008, 2015, 2016 и 2017 годах. Московский Салон прошлого года посетили 20 тысяч гостей, в его работе приняли участие 70 профессионалов индустрии. Всего же Салоны Шоколада по всему миру за всё время работы посетили 10 млн человек.

Официальные Партнеры салона:

Информационные партнеры: