«Краснодар Водоканал» предлагает услугу по заказу вывоза стоков

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19 февраля 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Жители Краснодара могут заказать услугу по вывозу стоков в «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал»). Ее оказывают операторы, осуществляющие ассенизаторскую откачку стоков из септиков и их доставку к очистным сооружениям предприятия. Также для удобства горожан водоканалом организованы работы по вывозу ЖБО у абонентов, не подключенных к центральной системе канализации. Весь процесс откачки, вывоза и утилизации проводится в соответствии с экологическими и санитарными нормами.

Заказать услугу можно позвонив по телефону Информационно-справочной службы ООО «Краснодар Водоканал» 8 (861) 217-03-33 или на «Горячую линию» 8-800-200-36-46, через мобильное приложение РВК.Услуги, а также обратившись в новый Центр по обслуживанию абонентов «Краснодар Водоканала».

«Сегодня в Краснодаре достаточно большое количество фирм и частников, специализирующихся на откачке и вывозе ЖБО. При этом, среди них есть и недобросовестные возчики, сливающие нечистоты прямо в бытовую или ливневую канализацию. А есть и такие, которые в качестве «точек слива» выбирают близлежащие леса и водоемы. Последствия такого безответственного отношения могут быть самыми плачевными, - говорит коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков. – В свою очередь, мы можем предложить услуги наших партнёров, у которых не только опытный персонал и современная техника, но и высокий уровень ответственности».

Если жители предпочитают заказывать вывоз стоков напрямую у возчиков, то «Росводоканал Краснодар» рекомендует уточнять у исполнителей наличие договора с водоканалом. Если такого договора нет, то нет никакой гарантии, что возчик сольет отходы в узаконенной точке приема ЖБО.

Напомним, что по действующему законодательству абоненту необходимо заключить договор с ООО «Краснодар Водоканал» на откачку и вывоз стоков, если у потребителя есть договор на водоснабжение с ООО «Краснодар Водоканал», но не подключен к центральной системе канализации, имея, например, септик.