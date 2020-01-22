Врачи: как сохранить репродуктивное здоровье

//Общество 13+

22 января 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Россия понемногу скатывается в демографическую яму. Во многом это результат провала рождаемости 90-х годов прошлого столетия. Возрастная когорта от 22 до 36 лет очень малочисленная, и ожидать от этих людей большого количества детей не приходится. Даже с учётом того, что президент РФ озвучил беспрецедентные новые меры поддержки материнства и детства.

"Бесплодием страдает около 10% населения, из которых 5-6% имеют патологии от природы. Людям с врождёнными аномалиями самостоятельно не справиться с проблемой — обязательно надо обращаться к докторам, чтобы родить ребёнка. В остальных случаях всё несколько проще, хотя и здесь визит к медику необходим", - сказала директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.