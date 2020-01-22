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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Москве остро не хватает полицейских для разгона возможных митингов. Полицейских заставляют самим искать себе напарников

, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве остро не хватает полицейских для разгона возможных митингов. Полицейских заставляют самим искать себе напарников

«Готовь сани летом», решили в МВД и озаботились острой нехваткой полицейских для разгона возможных митингов. В приказном порядке сотрудников второго оперативного полка ГУ МВД по Москве призвали самим искать себе напарников.

По словам источников в ГУ МВД по Москве, большая текучка и общая нехватка кадров ощущается в столичной полиции уже длительное время, а именно второй оперполк отвечает за пресечение несанкционированных акций в столице.

Как пишет канал «Mash», двадцатого января всё руководство второго оперполка собрали на совещании, где объявили - сотрудники обязаны договариваться с админами пабликов в соцсетях, чтобы те размещали объявления о вакансиях в подразделении, естественно на безвозмездных условиях. Полицейские постарались, ведь начальство не ослушаешься и соцсети запестрели объявлениями о поиске кадров во второй оперполк.

БИ

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