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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Рыбные палочки и "сурими" могут вызвать рак

, 03:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Рыбные палочки и
Рыбные палочки, фото: pixabay.com

Употребление рыбных палочек и искусственного крабового мяса ("сурими") может иметь непопровимое последствие для человеческого организма.

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В частности, как завила группа ученых из Соединенных Штатов, именно эти продукты могут вызывать воспаления органов дыхания и прводить к раковым опухолям особенно связанным с сердечно-сосудистой системой.

Ученые из Калифорнийского университета после полноценного анализа производства рыбных палочек и "сурими" подчеркнули, что они вредны как для человека, так и для экологии в целом. По данным исследования, рыба, из которой делают эти продукты, загрязнена диоксидами серы и другими вредными веществами, которые находятся в составе топлива судов-перевозчиков.

ЕП

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