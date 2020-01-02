Министр образования Латвии: 200 школ должны задуматься о смене степени образования

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2 января 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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В Латвии 200 школ должны задуматься о смене степени образования. Особенно это относится к школам Риги и Даугавпилса. Такое заявление сделала латвийским СМИ министр образования Латвии Илга Шуплинска.

По словам министра, сейчас в Латвии немногим более 600 школ. Из них 370 школ могут остаться в нынешнем статусе. А 200 школ ждут изменения. В ближайшее время правительство рассмотрит доклад по запросу премьер-министра Кришьяниса Кариньша, и в нем будет изложена ситуация в сфере среднего образования в стране.

«Власти в школьном вопросе идут на уступки нынешней ситуации. Если в мае 2019 года планировалось определить, что в городах республиканского значения средней школой может считаться лишь та, в которой учатся 150 школьников, то с нынешнего года планка снизилась до 120 учащихся. Что касается начальной и основной школы, то она должна располагаться как можно ближе к месту жительства школьника. Для этого следует создать «семейную школу». Это означает, что с 1 по 4 класс посещают филиал другой школы, без администрации и с двумя учителями, работающими на полную ставку. Это позволит школьникам получать более качественное образование, а учителям работать на полную ставку. Семейные школы имеют смысл, если в классе менее десяти учеников».