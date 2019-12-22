Гуманитарная деятельность России в мире: мнение представительства Управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН в Москве

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22 декабря 2019, 16:11 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

Ванно Нупек, глава представительства Управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН в РФ (фото из личного архива

На этой неделе состоялся первый Глобальный форум по вопросам беженцам в Женеве, в котором участвовали 3000 представителей стран ООН, НПО и частного бизнеса. Его цель сводится к выработке новых подходов к оказанию помощи беженцам и принимающим государствам, нередко беднейшим в мире. Тем самым ООН приступила к реализации Глобального соглашения по беженцам, принятого в 2018 г.

Укрепление сотрудничества по вопросам беженцев по линии ООН является важным направлением внешней политики России, подтверждающим ее мирный, общечеловеческий характер в условиях санкционного и информационного давления, главным образом, со стороны США.

Общая повестка РФ и УВКБ

20 декабря, после окончания Глобального форума по беженцам, состоялась встреча Константина Косачёва, председателя Комитета Совета Федерации по международным делам с Ванно Нупеком, главой представительства Управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН в РФ. Чем же примечательна эта встреча?

Во-первых, Косачев подтвердил, что Россия придаёт «большое значение укреплению взаимоотношениям с УВКБ ООН». Сенатор высоко оценил работу «на принципах нейтральности, гуманности, независимости и беспристрастности», назвав ее эффективной «в нынешних непростых условиях гуманитарных кризисов, проистекающих из конфликтов разных стран и регионов мира». Во-вторых, были озвучены важные цифры: объем помощи для решения проблемы беженцев составил 2 миллиона долларов в год. При этом четверть суммы передается в Управление, без каких-либо условий.

По словам Косачева, львиная доля помощи – 1,5 миллиона 500 тысяч долларов, выделяется на оказание гуманитарной помощи временно перемещенным лицам на территории Сирии. Еще 300 тысяч долларов адресуются сирийским беженцам с целью их возвращения на родину.250 тысяч долларов направляется на программы гуманитарного содействия в Украине, включая реинтеграцию беженцев; 200 тысяч – на финансирование борьбы с безгражданством в Северной Европе, включая Эстонию; 100 тысяч – на содействие афганским беженцам в Иране и 100 тысяч – на поддержку временно перемещенных лиц в Сербии, вынужденных покинуть территорию Косово.

Вместе с тем Косачев признает, что «никаких ресурсов не хватит, чтобы до конца решить накопившиеся проблемы». Сенатор подчеркивает, что в мире насчитывается более 70 миллионов вынужденных иммигрантов, из них треть – 26 миллионов людей, имеют статус беженцев, покинувших места проживания не по собственной воли. Добавим, что больше половины из них – дети и подростки. Неудивительно, что наибольшее количество беженцев – из Сирии, где разразился острый кризис. Действия России как раз и сконцентрированы на стабилизацию страны и созданию условия для возвращения беженцев на родину.

В-третьих, председатель Комитета отметил появление рамочного Глобального соглашения по беженцам, одобренного на предыдущей 73 сессии ГА ООН. С целью его реализации проводился Глобальный форум по беженцам, где глава российской делегации А. Горовой обозначил проведение масштабной гуманитарной деятельности, включая преодоление кризисов, прием мигрантов и поддержку работы УВКБ, приоритетом РФ. В завершении своей речи Косачев остановился на проблеме украинских беженцев и временно перемещенных лиц, которая, безусловно, затрагивает нашу страну.

фото https://eadaily.com/ru/news/2019/07/09/dnr-vsu-usilil-obstrely-vo-vremya-vizita-posla-francii-na-donbass

Помощь русским мирным жителям Донбасса

По данным МВД, с начала конфликта, с апреля 2014 г., в Россию въехали и до сих пор находятся на нашей территории около 1 миллиона украинцев, из них почти 460 тысяч обратились за предоставление статуса беженцев или временного убежища.

Что делает Россия в этой ситуации? По словам Косачева, она работает через УВКБ, а также напрямую оказывает масштабное гуманитарное содействие жителям юго-востока Украины. В общей сложности было направлено более 80 гуманитарных конвоев, доставивших свыше 75 тысяч тонн гуманитарных грузов для облегчения страдания людей, которые находятся в зоне конфликта.

Важно, что помощь жителям Донбасса остается приоритетом для России. И Донбасс все еще ждет более решительных шагов Москвы, выступая за близкое сотрудничество, при соблюдении Минских соглашений. По данным ООН, за годы боевых действий погибли свыше 13 тысяч человек. Для России важно получить поддержку большего количества государств, международных и неправительственных организаций, собрать доказательства нарушений Киева, выпустить документальное описание украинских атак на мирных жителей и добиться широкого распространения материалов. В конечном счете, антироссийская пропаганда уменьшается, как и доверие к Киеву. Между тем вооруженные силы Украины, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 21 июля 2019 года, продолжают обстреливать территории республик и стягивать военную технику.

А пока Евросоюз 20 декабря выделил 8 миллионов евро на оказание гуманитарной помощи гражданскому населению Украины, в т.ч. обеспечение питьевой водой и теплом, восстановление медицинских учреждений и школ, поставки медицинских услуг, лекарств и необходимого оборудования. Всё же несколько запоздалая помощь, не так ли?

В этот же день стало известно, что Путин поддержал инициативу Медведчука,главы украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», по созданию «Межпарламентского диалога ради мира: Украина – Россия – Германия – Франция». Возможно, парламентское измерение освежит «нормандский формат».

В итоге, Косачев подчеркнул большое количествотем для обсуждения с УВКБ, которые соотносятся с актуальной внешнеполитической повесткой дня РФ и подтверждают гуманитарную направленность этой повестки.

Совет Федерации РФ (фото из личного архива)

Оценка УВКБ ООН гуманитарной деятельности России

Глава представительства Управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН в РФ Ванно Нупек, с интересом, выслушал сенатора. Он, сам когда-то беженец из Камбоджы, посвятил свою жизнь защите беженцев. Шесть лет Нупек работал в региональном Представительстве УВКБ ООН по республике Беларусь, Молдове и Украине. До этого был в Азербайджане и Дагестане. Уже год работает в России. Кстати, его отец работал в посольстве Королевства Камбоджы в СССР, поэтому Нупек рад своему назначению.

Нупек на встрече заявил, что УВКДБ в России уже 25 лет работает с компетентными органами по развитию системы убежища. Тогда были другие проблемы. По его словам, сейчас все же несколько меньше беженцев из регионов. Его работа сосредоточена на правовых аспектах защиты, на взаимодействии с правительством, МВД, МИД России и Советом по правам человека для совершенствования национальной системы убежища и регулирования потоков миграции.

Нупек считает, что проблема беженцев является глобальной, но «не у всех стран есть такие финансовые возможности помощи УВКБ ООН, как у России». Он добавил, что, по данным МВД, 18 миллиардов рублей было выделено на обустройство потока беженцев с Украины.

Он выделил выступление Ярового на Глобальном форуме по беженцам, который будет проходить каждые четыре года. По его словам, форум необходим, чтобы помочь тем странам, которые не имеют возможностей, вызвать «больше солидарность» и «желание внести взнос – финансовый, политический, технический, моральный». УВКБ рассчитывает на более серьезное содействие других стран.

В итоге, Нупек заявил, что «для ООН важна поддержка России», поскольку она «играет очень важную роль» в решении проблем беженцев на международной арене.

Интервью с главой представительства Управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН в РФ

- Какие приоритетные направления Вы бы выделили для будущего сотрудничества России и УВКБ?

- В России относительно не такое большое количество беженцев и лиц, ищущих убежища. Но мы всегда готовы работать дальше, чтобы улучшить систему предоставления убежища. Скоро будет принят новый закон "О предоставлении убежища на территории Российской Федерации". И мы готовы предоставить свою помощь в его разработке, если она необходима. Второе – мы хотели бы развивать близкое сотрудничество по созданию глобального стратегического партнерства между РФ и УВКБ ООН. Третье – УВКБ хотело бы расширить взаимодействие с Россией по всему миру и улучшить понимание по вопросам беженцев.

- Как Вы оцениваете гуманитарную деятельность России в отношении беженцев для мирного решения конфликта на юго-востоке Украины?

- Представительство УВКБ в РФ не делает разницы между жителями западных и восточных областей Украины при предоставлении помощи. Большая часть помощи была оказана Россией – 18 миллиардов рублей. И это очень хорошо.

- Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека проводил активную работу во время конфликта на Украине. Оказывалась правовая и информационная помощь гражданам, прибывшим в стихийном и массовом порядке на территорию России. Был создан раздел для беженцев на портале Госуслуги РФ. Кроме того, Международная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» во главе с врачом Е.П.Глинкой занималась доставкой и распределением лекарств мирным жителям Донбасса. О гуманитарной деятельности этой неправительственной организации, к сожалению, не так много знают на Западе…

- Россия действительно многое сделала.

- А вот насколько эффективно справились европейские страны с миграционным кризисом?

- Европейские страны проводят разную политику приема и размещения беженцев. Все зависит от страновой специфики. Они много сотрудничают и продолжают свою работу.

- Что в перспективе можно было бы улучшить во взаимодействии РФ и УДКБ? В каких областях усилить взаимодействие?

- У нас хорошие отношения. И мы будем продолжать наше сотрудничество, которое является очень важным. УДКБ всегда готово помочь, предоставить свою помощь в любой ситуации. Иногда присутствует некоторая отстраненность, но, повторюсь, если существует необходимость – мы готовы всегда к взаимодействию.

В целом во многих странах не всегда понимают разницы между беженцами и экономическими мигрантами. Существует необходимость повышать общественную осведомленность по проблемам мигрантов и беженцев.

Марина Панюжева