Отец Иоанн: Путин тебе поможет

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20 декабря 2019, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

Зал судебных заседаний, Zamir Usmanov / globallookpress.com. Фото внутри текста предоставлено Татьяной Качковой

Как мы ранее обещали, публикуем вторую часть рассказа, с которым в редакцию «АН» обратилась Татьяна Качкова, вовлеченная в ряд громких судебных процессов вокруг одного из крупнейших научно-производственных предприятий Поволжья — НПП «Экра».

Как занять место Люцифера, «обращая» в демонов окружающих

Итак, после долгих лет благополучия на меня и мою семью обрушились испытания — от предательства людей, которых я считала друзьями, до заказных уголовных дел с их же подачи. В жизни не бывает случайностей, человек не безгрешен. Меня можно обвинить во многом, но точно не в том, о чем «трубят» Фурашовы. Благодаря всему этому, я убедилась: если ты не виновен, не унываешь и не сдаешься, то однажды судьба улыбнётся и самые неприступные двери откроются. И произойдёт это именно в самый неожиданный момент, когда ты уже почти перестал надеяться...

Шесть лет я сражалась лишь за себя, свою семью и друзей, а не желала причинить вред нашим бывшим коллегам. Я была вынуждена это делать. Иначе, без всяких оснований, я оказалась бы в тюрьме. В одной восточной поговорке говорится: если терпеливо ждать на берегу реки, то рано или поздно, мимо тебя проплывет труп твоего врага. Дочитав до конца, вы узнаете, что жадный и глупый человек становится опасным для самого себя, своего окружения и тех, кто невольно вынужден ему подчиняться.

Чтобы рассказать историю дальше, я должна вернуться к её началу. К тому, о чем я уже кратко рассказала в первой части. А именно — к делу о хищении с НПП «Экра» двухсот миллионов рублей в тот период, когда я там работала.

Повторюсь, по моему предположению, именно тогда у сына одного из учредителей предприятия, Андрея Фурашова, возник замысел забрать всю власть в свои руки, устраняя одного «противника» за другим. Конечно, для открытых враждебных действий нужны удобные поводы. Такой повод нашелся: появилась возможность, не дожидаясь результатов расследования, которое вело ФСБ, обвинить во всём мою семью и развязать травлю.

Сегодня распространяются слухи, что на протяжение всего времени расследования, проводимого сотрудниками ФСБ, я была единственной, кто взаимодействовал со следователями. Якобы я единолично передавала им все документы по делу, отвечала на вопросы и вообще курировала все следственные мероприятия со стороны НПП «Экра». И тем самым, по его версии, я «направила ФСБ по ложному следу, одновременно отводя подозрения от себя».

Я заявляю, что это ложь. Во-первых, всем известно, и Андрей это подтверждает, что с самого начала расследования сотрудники ФСБ изъяли все сервера предприятия, опросили десятки сотрудников предприятия (от бухгалтеров до учредителей), провели множество очных ставок и всеобъемлющих оперативно-розыскных мероприятий. То есть чтобы обвинения в мой адрес соответствовали действительности, я должна была запугать или подкупить шестерых следователей ФСБ, взломать содержимое всех серверов и исправить терабайты изъятой на них информации, надавить на десятки дававших показания человек, включая учредителей и Андрея Фурашова. По-моему, утверждать это — полный абсурд!

Во-вторых, сотрудники ФСБ занялись расследованием в мае 2013 года. В суд дело передали весной 2014 года. Приговор вынесен только в конце 2014 года. Расследование и судебное следствие шло 1,5 года. Но, как я писала ранее, уже в октябре 2013 года я была незаконно уволена с НПП «Экра». Странно, что об этом «не помнят» те, с чьей подачи мое увольнение «состоялось».

Как видите, у следователей ФСБ и суда было более чем достаточно времени и возможностей, чтобы разобраться и установить мою полную невиновность. Притом, что всё это время, во мне подозревали главную преступницу. Но, как и в случае с моим отцом, закончившимся для него инсультом, цели своей они не добились — ни следствие, ни суд не поверили этим обвинениям.

Видимо, меря всех по себе, Андрей очень испугался. Решил, что после этого я должна мстить — хотя ни о чём таком я не помышляла. Попытки бросить меня в тюрьму продолжились.

У правосудия была ещё одна возможность установить, виновна я или нет. Можно подать на решение суда апелляцию, и тогда все материалы дела вновь будут тщательно рассмотрены. Руководство «Экры» пошло этим путём, но апелляция поддержала все доводы о моей невиновности.

Андрей, который по моему мнению, был инициатором, должен был как-то объяснить этот провал учредителям и сотрудникам. И из «мелкого беса», влиявшего, по первоначальной версии, на местное управление ФСБ и Чувашский суд, я превратилась уже в «полноценного демона», способного подчинить себе всех и всё, в том числе и Верховный суда РФ. А как иначе объяснить тот факт, что все эти инстанции, вплоть до самой высокой, отказали представителям «Экры» в обжаловании нелепого дела о моей «вине»?

Если «птенцы гнезда Фурашовых» даже после этого продолжали верить в абсурдную версию о «моей виновности», то они либо слабые и ведомые, либо умственно ограниченные люди. В оба эти варианта я не верю, почти все они — кандидаты наук, считающие себя частью мировой интеллектуальной элиты. Остаётся третий вариант: они связаны какой-то тайной.

Вернёмся к моей истории. Выросший в определенной атмосфере, Андрей привык иметь желаемое… даже от правосудия. Но вместо этого — результат — проходившая на предприятии налоговая проверка в силу различных факторов начала вскрывать схемы вывода активов на сумму в 3,6 млрд. рублей. В этом тоже обвинили меня. Видимо, я, как «тот самый, злобный демон», наслала это проклятие. Думаю, тем самым моему бывшему другу выпал шанс задуматься о своём поведении и что-то исправить. Либо заплатить налоги и спать спокойно. Казалось бы, займись ты делом, займись предприятием, от тебя зависят тысячи людей!

Вместо этого предпочлось иное. Представлялись доказательства признанные экспертизой фальсифицированными, в правоохранительные органы поступали заявления с «пустыми» жалобами на проверяющих, звучали различные оправдания - чем все и усугубилось. После долгих разбирательств ИФНС всё-таки вынесла вердикт от 09.03.2017 (запомните эту дату): доначислить НПП «Экра» порядка 600 миллионов рублей налогов, пеней и штрафов . Была установлена вина Генерального директора.

Все по Булгакову

По всей видимости, после такого, к жажде мести в душах людей, прибавляется чувство страха перед уголовной ответственностью. Однако допускаю, что, существует схема, при которой и этот актив можно вывести - продав дьяволу.

Полагаю, в рамках именно этой сделки, новым деловым партнёром, были предоставлены персонажи из своей свиты. В первом акте этой «гастроли Воланда» участвовала молодая и по видимости, не обременённая совестью врио следователя Ольга Степанова. Ей нужно было всего лишь опровергнуть результаты почти годовой работы шести следователей ФСБ и решения судов всех возможных инстанций.

По «случайному» стечению обстоятельств, 23.03.2017 — спустя свыше четырёх лет с «хищения 200 миллионов» и всего через две недели! после Решения налоговой о доначислении предприятию 600 млн — по старой истории с бухгалтером (которая, как ранее установил суд, в одиночку похитила эти деньги) было возбуждено ещё одно уголовное дело. Только на этот раз уже о «хищении совместно с неустановленным лицом». По условиям контракта с Воландом, этим «неустановленным лицом», по всей вероятности, должна была стать я.

Но поскольку абсолютно все предыдущие судебные тяжбы доказали, что я невиновна, соотнести меня с «неустановленным» лицом оказалось невозможно.Они поступили запредельно подло и невероятно глупо: попытались пришить к делу постороннего человека — Марину Вижицкую. Вся «вина» девушки заключалась в том, что на тот период она работала в моём отделе и в силу своих должностных обязанностей взаимодействовала с бухгалтерией. При этом вообще никак не участвовала в нашем конфликте с Фурашовым. То есть, по-видимому, было решено, ради своей алчной прихоти и постыдного страха утопить постороннего, еще одного абсолютно невиновного человека.

Сначала к Марине пытались зайти с пряником: кое-кто намекал очень она может получить много денег, если даст, «правильные показания», оговорив меня. Размер этой суммы говорит о том, что никого не интересовал возврат похищенного и поиск виновного.

Но тут бездушный человек с удивлением узнал: не всё продаётся и покупается. Честно говоря, мне жаль таких — похоже, они уже никогда не узнают, что такое совесть. Как не узнают и то, что зло бессмысленно без добра, как тьма неотделима от света, а ночь не существует без дня. Так уж решил творец (кому и как бы он ни представлялся). А испытания посылаются для того, чтобы выяснить, чего стоит каждый из нас. Одни, делая свой выбор, лгут и разрушают, другие обретают спасение, поступая по совести.

Марина оказалась очень порядочным, честным и самоотверженным человеком! От финансового предложения отказалась и не испугалась угроз. Я точно знаю, что очень многие пожалели, «втянув» ее в эту историю. Вот так началась следующая часть истории войны между ложью и правдой, чтобы определить, кто есть кто.

На нас нападают: возводят мифические обвинения, проверяют счета, арестовывают имущество, ограничивают в свободе и проводят обыски (интересно, что можно найти в квартире через 5 лет, даже если люди были бы виновными. Что-то подбросить, можно, найти нет.)

Мы защищаемся: обжалуем незаконные действия и постановления, добиваемся отводов следователей и дисциплинарных взысканий, доносим правду до тех, кто не продаётся.

Гости бала у Воланда

Оказалось, что даже если на одной стороне стоят большие деньги, власть и знаменитый бренд, а другая представлена пожилым человеком и двумя хрупкими девушками со стальным характером, но вооружёнными правдой — этого достаточно, чтобы выдерживать вот уже шестилетнее противостояние.

История длинная, расскажу о самом тяжёлом эпизоде. О таком, когда не стыдно отчаяться даже самому стойкому. Именно такие моменты определяют, чего ты стоишь и достоин ли ты.

К концу 2018 года, после длительных безуспешных попыток довести до конца уголовные дела против нас, «нечисть» в мундирах пошла ва-банк, по-видимому, введя в заблуждение недавно назначенного Прокурора Республики и других ничего неподозревающих сотрудников прокуратуры. В Президиум ВС ЧР было внесено Представление об отмене приговора от 2014 года. В документе говорилось о якобы появившихся новых «неопровержимых доказательствах «уже нашей с Мариной вины». Меня выставили организатором преступного сообщества, а Марину — моей соучастницей. Материалы дела в который раз были представлены для изучения судьям. Мало кто знает, что при порядке рассмотрения дела коллегией Верховного суда, это происходит при участии 10 судей. Т.е. если бы мы были виновны, когда как не сейчас установить истину.

Противники торжествовали. Ранее во всех подобных случаях коллегия ВС удовлетворяла просьбы Прокурора. Мы осознавали, что для возникновения такого Представления нельзя обойтись без поддержки высшего руководства МВД Республики, большого количества сотрудников Прокуратуры, объяснить это как-то силовикам, ранее уже расследовавшим это дело.

Но оказалось, что заключить сделку с Воландом — не значит получить желаемое. Особенно когда душонка настолько мелка, что многого за неё не выручишь.

А если ты по-настоящему невиновен и не сдаешься, то в самой безнадежной ситуации помощь неожиданно приходит. Дух в таких испытаниях укрепляется. Приходит спокойствие. А еще приходит понимание истинных ценностей: гора драконьего золота для достойной жизни не требуется. Правильный путь приведёт к победе.

Изучив якобы «новые доказательства», Решением Верховного суда ЧР в удовлетворении представлении Прокурора было отказано!

Интересно, чем на этот раз, Андрей обосновал свой провал?

Даже у последнего грешника всегда есть шанс на Спасение. У этих людей была ещё одна возможность прекратить травлю. Осознать заблуждение и вернуться туда, где всё началось, чтобы постараться начать все с самого начала.

Вместо этого всего через две недели та же самая «следователь» Степанова возбудила в отношении нас с Мариной одно за другим ещё два уголовных делах, почти слово в слово повторявших формулировки из старых провальных уголовных дел. С той лишь разницей, что новоиспеченные дела впопыхах просто подогнали под первые попавшиеся статьи Уголовного кодекса. Подозрительно быстро согласовали всё в Прокуратуре и почти направили материалы в суд.

Но, видимо, судьба решила, что испытывала нас не напрасно. Решила показать, кому она благоволит, более очевидно. Практически одномоментно в результате решений и кадровых перестановок, многие силовики, считавшие нас виновными, либо по иным причинам поддерживающие наше уголовное преследование оказались не у дел, кто-то был уволен, кого-то сняли с должности, произошло изменение структуры надзора.

Хочется рассказать о еще одном удивительном событии. Удивительным настолько, что, если бы это происходило не со мной, я бы в это не поверила. В самом начале нового витка уголовных дел, в январе 2017 года я ездила в г. Пятигорск. Во время поездки мне довелось посетить храм Святого Лазаря и побеседовать с отцом Иоанном. Зашёл разговор и об организованном в отношении меня и моих близких гонении, на что священник сказал дословно: «Путин тебе поможет». Необходимо заметить, что в то время Прокурором Республики был некто Сергей Легостаев, который проявлял огромную лояльность к предприятию, закрывая на многое глаза. Было понятно, что такой влиятельный друг нашего врага - наш враг. Тогда, поговорив с батюшкой, я вышла от него с мыслью: он слишком добрый и наивный и что мы одни против всех. Но не успело пройти и двух месяцев как по Указу президента РФ Сергей Легостаев был, что называется освобожден от должности. Поставив тем самым своеобразный рекорд: в новейшей истории Чувашии, а может и России. Не было случая, чтобы пребывание назначенца на этом посту было таким коротким.

Переживая уже третий виток уголовных преследований, в самые сложные моменты я вспоминаю слова отца Иоанна. Мне это помогает.

Возможно, Андрей уже осознал неизбежное. Но у таких людей страх сильнее здравого смысла. По-прежнему распространяются слухи, что я украла эти деньги. Старательно формируется мой «демонический» образ. Привлекаются все новые люди, которым уготовлена участь стать пешками в чужой игре. Есть ощущение, что этим, кто-то старательно пытается отвести подозрение от себя. Но обмануть можно только людей, там «наверху» всё известно.

А этим людям можно только посочувствовать. Всем, кто связывается с нечистым, это обычно приносит только несчастья. Долго перечислять все, но я знаю точно и сожалею, что у одних рухнула карьера, у других отнимаются ноги, кто-то болеет раком, кто-то разбился в вертолёте… Тем же, кого он ещё только будет искушать на своём пути, стоит как следует задуматься. Тем, кто читал известно, что автор произведения, с которым я провожу аналогию, не писал о прямом противоборстве добра и зла. Скорее он пытался донести, что Зло использует пороки слабых людей. А затем, за ненадобностью избавляется от их владельцев. У моего бывшего друга, о котором я рассказываю nickname LUCIFER. Люди, будьте осторожны!

У Булгакова развязка событий наступает на сатанинском бале, где из огня выходят люди, олицетворяющие собой порок. Ранее я рассказывала вам о картине, висящей у лифта на «директорском» этаже. Там неестественно изображены восемь человек: Фурашов и иные. За ними бушует огонь. Замысла автора этого полотна я не знаю, но для меня всё очевидно. А может, этот нарисованный огонь, символизирует то, что происходит с предприятием, при таком руководстве?

Очень хотела бы в этом ошибаться. Желаю предприятию, его простым сотрудникам и делу жизни моего отца — только хорошего.