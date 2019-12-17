Ипотека или аренда?

//Общество 13+

17 декабря 2019, 19:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram-канал "Кубышка"

фото: pixabay

Плюсы и минусы аренды и ипотеки от топового Telegram-канал "Кубышка"



На Telegram-канале "Кубышка" автор профессионально составляет финансовые планы и решает все финансовые задачи на всю жизнь. Мы сегодня ознакомились с одним из вариантов подобного плана:

"Сегодня не пост. Сегодня часть финансового плана, который я делаю с клиентами.



Каждый человек, когда приходит время, сталкивается с таким вопросом. Что делать, взять ипотеку или начать инвестировать и жить пока в съемной квартире. Вопрос не простой, и часто он касается не только денег, а многих других факторов и решается он конечно индивидуально. Но в данной статье я хочу раскрыть вопрос именно финансов.



В начале несколько слов об ипотеке. Наше правительство чуть ли не каждый квартал рапортует о то, что ставки по ипотеке снижаются. Но если посмотреть на ипотечный договор, то первые 5 лет вы выплачиваете не тело кредита, а проценты за весь срок ипотеки. Представляете? Т.е. вы не гасите ипотеку, вы просто платите проценты. И это самый большой минус в ипотеке.



А сейчас давайте прикинем уже в цифрах. Я могу посчитать по Москве, но думаю по регионам результат будет похожим.



1 к. квартира на Ленинском проспекте, почти центр, 5 минут от метро, отличный вариант. Стоимость данной квартиры по данным ЦИАН - 10.000.000 руб. Стоимость аренды на сегодня - 35.000 руб.



Кстати, со мной тут постоянно спорят, что жилая недвижимость хороший инструмент инвестирования. Вот и смотрите 4,2% годовых в рублях для хозяина квартиры. Ничего хорошего.



И так, данные у нас есть, давайте считать. Если купить эту квартиру в ипотеку на 25 лет - то вы за нее заплатите, вот сейчас внимание 23.658.000 руб. И это не считая всяких страховок. Вы переплатили больше чем в 2 раза. Ежемесячный платеж 75500 руб.или 1180$



Считаем другой вариант. Средняя зарплата в Москве составляет 70000 руб. На мой взгляд она выше, но будем считать по средним. Итого на двоих вы получаете 140.000 руб. За аренду квартиры вы платите 35.000. Итого остается 105.000 руб. Из этих денег можно выделить на инвестирование 64000 руб или 1000$ и так же 25 лет инвестировать. Так вот через 25 лет с учетом инвестиций и сложного процента у вас на счете будет почти $700.000. Как вам? В первом варианте через 25 лет вы с квартирой, но "гол как сокол" а тут вы с кучей долларов.



Я посчитал во втором варианте очень консервативную безрисковую стратегию 6% годовых. Но эту цифру можно увеличить в 2 раза и получить $1.400.000, но давайте вернемся к нашему итогу



И так, 700.000 долларов через 25 лет. Это на сегодня 44.800.000 руб. Этих денег хватит на гораздо лучшую квартиру, машину, да еще бог знает на что. Хотя нет. Не так. Этих денег хватит на нормальную квартиру, а остатки продолжать инвестировать и получать пассивный доход каждый месяц в размере $2000. Как вам такая пенсия? Получается мы закрыли сразу 2, а то и 3 вопроса. Закрыли жилищный вопрос, закрыли пенсионный вопрос, ну и разные другие фин. вопросы.



Возражения:



1) Вы скажите что квартира подорожает за 25 лет. Я не уверен, но даже если подорожает, я заложил в расчет 20.000.000, т.е. подорожание в 2 раза. Уверен так не будет, но пусть в расчете так будет.



2) Вы скажите, что есть риски инвестиций. При 25 годах инвестирования риски стремятся к 0.



3) Вы скажите, что не очень удобно жить в арендованной квартире. Почему? Можно найти хороший вариант и заключить сразу 5 летний контракт с пролонгацией.



4) Вы скажите, что в первом варианте человек ведь может инвестировать остатки денег 23500. Да может. Но разница на финише будет более 400К$ между вторым вариантом.



В общем видите, что как не крути, а снимать квартиру и инвестировать гораздо выгоднее".