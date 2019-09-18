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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области

18 сентября 2019, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

Чиновники и бизнесмены давно перестали стыдиться своего богатства и даже сейчас, когда большинство россиян вынуждены затянуть пояса потуже, экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев устроил для своего сына свадьбу, которая потянула на годовой бюджет региона.

Элитные гости, звезды - Федук, Светлана Лобода, Николай Басков, Александр Ревва и прочие знаменитости весело отжигали в Конгресс-парке Radisson Royal Moscow на свадьбе наследника российского миллиардера Григория Груздева и Полины Матвеевой. Главное гости – Дмитрий Песков и Татьяна Навка также поздравляли молодых.

Как пишет telegram-канал «Футляр от виолончели», два миллиарда рублей на торжество ветеран госслужбы Груздев-старший получил от продажи 758-метровых двухэтажных апартаментов на Патриарших прудах с фитнес-залом, баней, личным кинотеатром, гигантским камином, постирочной и комнатой слуг. Они же публикуют фото и видео грандиозного торжества, которые сразу же стали удалять из Сети.

Напомним, Владимир Груздев в течение почти 5 лет возглавлял Тульскую область. В отставку он ушел с официальной формулировкой «по семейным обстоятельствам», однако в прессе писали, что его увольнение было вызвано уголовным делом против ближайшего помощника Максима Мищенко, а также расследования из-за нецелевого выделения грантов на 3 млрд рублей в пользу ТД «Медведь» и компании «Балтика». Также суд установил, что экс-чиновник во время губернаторства в нарушение законодательства продолжал заниматься предпринимательской деятельностью и принимал непосредственное участие в управлении одной из своих компаний.

БИ

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