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В Новой Москве загорелся мусорный полигон

7 сентября 2019, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

В Новой Москве загорелся мусорный полигон
фото с сайта МЧС

В Новой Москве в субботу, 7 сентября, загорелся мусорный полигон. По данным МЧС, строительный мусор горел на полигоне твёрдых бытовых отходов в посёлке Марушкинском в Новомосковском административном округе.

Площадь пожара составила около 250 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
Как информируют представители МЧС, сегодня в 13 часов 57 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: пос. Марушкинское, квартал 8, Новомосковский АО, где происходило загорание строительного мусора на полигоне ТБО на площади около 250 кв. метров.

В 15 часов 54 минуты пожар был локализован.

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