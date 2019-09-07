В Новой Москве загорелся мусорный полигон

В Новой Москве в субботу, 7 сентября, загорелся мусорный полигон. По данным МЧС, строительный мусор горел на полигоне твёрдых бытовых отходов в посёлке Марушкинском в Новомосковском административном округе.

Площадь пожара составила около 250 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

Как информируют представители МЧС, сегодня в 13 часов 57 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: пос. Марушкинское, квартал 8, Новомосковский АО, где происходило загорание строительного мусора на полигоне ТБО на площади около 250 кв. метров.

В 15 часов 54 минуты пожар был локализован.