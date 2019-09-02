Скрытая история «короля АСВ» Владимира Акаева

Банкротство банков – сложнейший финансовый процесс, влекущий тяжелые, подчас разрушительные последствия для самих банков и экономики страны в целом. О простых вкладчиках и вспоминать страшно! Однако есть дельцы, для которых банкротство – прибыльный бизнес, в котором существуют свои правила, хитрости, а действуют изворотливые профессионалы.

Так какую выгоду можно извлечь из обанкротившейся структуры?

Санируемые и обанкротившиеся банки попадают под управление государственной корпорации «Агентства по страхованию вкладов». Процесс оценки и реализации активов можно использовать для личного обогащения. Для этого нужно воедино сложить три составляющие: наличие «своего» сотрудника в АСВ, юридической компании, отобранной агентством в ходе «объективного» тендера (профиль деятельности - оценка и поиск активов санируемого банка) и «силовой крыши» в лице «оборотней» из правоохранительных органов, допущенных до контроля над банковских сектором.

Недавно присутствие таких «сложений» было обнаружено в процессе следствия по делу о банкротстве банка «Югра». Бывший владелец банка, напомним, находится под домашним арестом. Сумма вменяемых следствием хищений из банка недавно возросла с 7,5 млрд до 200 млрд рублей. По сообщениям источников РБК, следствие выяснило, что процесс банкротства «Югры» идет, мягко говоря, вразрез с требованиями законодательства.

Оказалось, что заместитель генерального директора АСВ Валерий Мирошников, от которого зависел выбор юридической компании для оценки активов «Югры» находится в дружеских отношениях с неким бизнесменом Владимиром Акаевым, советником компании «Вектор права», которая сейчас осуществляет оценку активов «Югры». По мнению следователей, делается это совершенно не в интересах вкладчиков!

Замыкает схему третий друг наших героев - скандально известный полковник ФСБ Кирилл Черкалин, хранитель целых гор наличности неизвестного происхождения. Так откуда текут такие полноводные «реки» нелегальных денег?

Конечно, следствие заинтересовалось теневой фигурой Акаева, которого в определенных кругах называют «некоронованным королем АСВ». Началась раскручиваться цепочка следствия, надо было понять, почему Акаев удостоен такого титула? И вскоре правоохранители выяснили: перед ними не просто финансовый мошенник, но и фигура с глубоким террористическим следом, чей криминальный масштаб не ограничен «черным рынком» санаций и банкротств…

К чему бы ни касался советник «Вектор права» г-н Акаев, везде за ним тянется длинный след банкротств и санаций. Банки, в руководстве которых появлялся Акаев, впоследствии либо банкротились, либо попадались под санацию. Совпадение? Следователи отвечают по-другому: закономерность. Судите сами. Акаев состоял в руководстве «Фондсервисбанка», который уличили в хищении денег «Роскосмоса». Руководитель банка был арестован, но фамилия Акаева в скандале не фигурировала. При этом информированные источники уверенно заявляют, что в ходе взаимодействия с госкорпорацией Акаеву удалось завлечь с криминальные схемы ее руководителя - Дмитрия Рогозина, на которого он имел сильное влияние. Далее: «Тройка-Д-Банка» - банкротство - отзыв лицензии, но Акаев, один из руководителей банка, незадолго до краха покидает банк. Продолжаем «черный список» Акаева: он трудится в «Рост-банке». Круг тот же: банкротство – передача под санацию «Бинбанку», в котором глава - друг Акаева Михаил Шишханов. Ну а судьба Бинбанка хорошо известна всем: общими усилиями Акаева-Шишханова «Бинбанк» оказался банкротом и попал под санацию.

Это только часть эпизодов скандального резюме Акаева. А сейчас начинается самое интересное. В ходе расследования правоохранители неожиданно выяснили, что некий Заурбек Дарчиев, житель Чечни, имевший отношение к террористическим организациям на Северном Кавказе, в которых он выступал «финансистом» ваххабитских движений и Владимир Акаев - одно лицо! Дарчиев, скрываясь от ФСБ, покинул республику и сменил имя. Дарчиев-Акаев принадлежит к клану Мелхи, известный своей подрывной деятельностью на южных рубежах страны. Дарчиев играл активную роль в битве за Бамут, стоившей жизни сотням солдат и офицеров российской армии. Именно поэтому сейчас Акаев-Дарчиев скрывается в одной из стран Европы, что неудивительно с его послужным списком деяний.

Как могло получиться, что такой деятель на протяжении ряда лет создал целую машину по доведению банков до санации и выводу их средств через свои связи в АСВ? Ведь сегодня вопрос стоит о финансовой безопасности России. Наша страна находится в тесном кольце западных санкций, которое продолжает сжиматься. Финансовая и экономическая стабильность являются важнейшими приоритетами в этой борьбе. А в это время теневой «король АСВ», сменивший имя из-за причастности к террористической деятельности, наживался на разорении банков. Вкладчики несли огромный убыток, государству нанесен огромный финансовый и репутационный ущерб! И кто сегодня поспорит, что сворованные группой Акаев-Мирошников-Черкалин многомиллиардные средства не пошли через Акаеве-Дарчиева на помощь террористическим организациям на Северном Кавказе, неся кровь, разрушение, боль?

Но вернемся к Акаеву-банкиру. Повторюсь, результатом деятельности Акаева и его «приятелей» стала целая армия вкладчиков, которые потеряли не только деньги, но и доверие государству - гаранту их вкладов. Легион обиженных людей, объединенных общими проблемами – это бомба, которая может быть в любой момент приведена в действие.

Наведение порядка в АСВ не должно ограничиваться только следственными действиями. Необходима широкое освещение происходящего, общественная дискуссия с целью не допустить повторения в будущем. Возможно следует усовершенствовать законодательство, чтобы «специалистам по санации банков» перекрыть все лазейки. Мошенники должны быть наказаны, а пострадавшие от их действий должны получить положенные компенсации. Восстановление справедливости, наказание виновных, чистка кадров в госструктурах, совершенствование законодательства, осуждение всех, кто причастен к подобным схемам – вот фронт работы, которую нужно проделать, чтобы вернуть доверие вкладчиков, а значит, и стабильность в работе финансовой системы страны. Зло торжествует, когда добро бездействует. Добро должно быть с кулаками. Тогда общество сможет себя защитить от преступников.

Антон Гончаренко

По материалам https://www.rospres.org/finance/28146/