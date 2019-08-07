Курский агрокомплекс, за два года «с нуля» выведенный инвестором Александром Удодовым в лидеры отечественного рынка шампиньонов, в этом году в два раза нарастит объемы производства.

Эксперты российского грибного рынка утверждают, что текущий год выдастся чрезвычайно успешным для отрасли: по сравнению с рекордным 2018 годом количество выращенных шампиньонов увеличится еще как минимум вдвое. Возглавляющий российский «Грибной союз» Анатолий Фирсов прогнозирует, что производство продукции в 2019 году может достигнуть 55 тыс тонн. По официальным данным, отечественные грибоводы в 2018 году собрали 26 тыс тонн свежего продукта, а в 2017 году — 16 тыс тонн.

Между тем всего лишь несколько лет назад российское грибоводство находилось в плачевном состоянии, в 2013 году российские производители вырастили всего лишь 8 тыс тонн свежих грибов, что составляло только 11 % от общей емкости отечественного рынка. Остальной объем импортировался главным образом из Польши и Китая. Последовательная ориентация государства на импортозамещение и отчасти девальвация рубля благоприятно отразились на отрасли: доля российского продукта неизменно росла, а в 2017 году внутреннее производство впервые превысило импорт.

АЛЕКСАНДР УДОДОВ ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Доминирующие позиции на российском грибном рынке два последних года занимает курское инновационное агропредприятие «Грибная радуга», построенное Александром Удодовым. Бизнесмен запустил импортозамещающее производство шампиньонов летом 2017 года.

По словам Александра Удодова, «Грибная радуга» изначально задумывалось как высокотехнологичное производство, не допускающее никаких компромиссных решений. Компания закупила так называемую «голландскую» технологию, которую используют ведущие мировые производители шампиньонов. Самые передовые системы управления круглосуточно контролируют необходимую для роста грибов температуру, влажность воздуха, концентрацию углекислого газа, скорость воздухообмена, другие параметры. В состав сложнейшего автоматизированного биопроизводства непрерывного цикла входят камеры шокового охлаждения, склады-холодильники, компостный цех, грамотно выстроенная логистика. Общий объем инвестиций в «Грибную радугу» после выхода на полную мощность составит 5,1 млрд. рублей. По словам Александра Удодова, использование новейших технологий и высокопрофессиональные кадры, позволили компании выйти в лидеры российского рынка. Уже в 2018 году агрокомплекс поставил на внутренний рынок около 7 тыс тонн продукта, а выручка составила 975 млн рублей, - по обоим показателям «Грибной радуги» заняла первое место в своем сегменте. В этом году на предприятии будет запущена третья производственная линия, она позволит повысить мощность производства до 17 тыс тонн свежих шампиньонов в год.

ПРИСМАТРИВАЮТСЯ К ВНЕШНИМ РЫНКАМ

Владелец «Грибной радуги» рассуждает о возможном переходе от импорта к экспорту грибов. «У меня оптимистичный настрой, у рынка шампиньонов хороший потенциал для роста. При благоприятных обстоятельствах в ближайшие годы мы сможем полностью отказаться от импорта свежих шампиньонов, отрасль даже будет готова экспортировать», - заявляет Александр Удодов. Аналитики также ждут продолжения в России грибного бума. Так, эксперты представляющие консалтинговую компанию «НЭО Центр», прогнозируют, что через три года российские производители будут выращивать не менее 80 тысяч тонн шампиньонов, а возглавляющий журнал «Школа грибоводства» Александр Хренов не исключает, что через несколько лет Россия сможет полностью обеспечивать внутренний рынок не только свежими, но и консервированными и замороженными шампиньонами. Чиновники Минсельхоза также полны оптимизма, перспективу внутреннего производства грибов они оценивают в 125 тыс тонн.

ПРОБЛЕМЫ РОСТА



Анатолий Фирсов из «Грибного союза», считая грибоводство перспективным направлением в сельском хозяйстве, все же призывает не закрывать глаза на проблемы. Это и реэкспорт запрещенной продукции через Белоруссию, отсутствие популяризации потребления грибов на государственном уровне, нехватка квалифицированных кадров, а также катастрофический дефицит российского компоста, без которого невозможно грибное производство. По данным Минсельхоза, сейчас в России производится лишь 50 тыс тонн компоста, хотя его потребность ежегодно оценивается минимум в 360 тыс тонн.

Александр Удодов считает, что инвестиции в собственное компостное производство необходимыми и прибыльными. Именно собственное компостное производство стало одним из факторов успеха «Грибной радуги». Курский агрокомплекс Александра Удодова стал первым отечественным предприятием, изготавливающих свое сырье.

Кроме аграрного Александр Удодов реализует другие проекты. Ему принадлежат несколько торгово-развлекательных центров в российских регионах; две премиальные торговые галереи в центре Москвы; крупная немецкая логистическая компания VG Cargo, осуществляющая высокотехнологичную обработку авиационных грузов во Франкфурт-Хане. В конце августа Александр Удодов запустит в Краснодарском крае бальнеологическую здравницу, которая станет крупнейший, из открывшихся в России в 2019 году.









Агрокомплекс Александра Удодова