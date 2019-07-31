Где сейчас Алиса Лобанова и зачем она «пошутила» про долг в 600 млн рублей

Недавно СМИ всполошились из-за новости о задержании одной из учредительниц компании TOY.RU Алисы Лобановой. Сначала её якобы «взяли» силовики по делу о неуплате налогов на сумму 600 млн рублей. Потом бизнес-леди заявила, что ситуация – сплетни недоброжелателей, а о налогах она просто пошутила в разговоре с «одним умным человеком». В итоге выяснилось, что никакая это не «утка», но материалы с подробностями скандала СМИ почему-то стали удаляться.

Экс-телеведущая и искусствовед по образованию Алиса Лобанова часто светится на гламурных тусовках, снимается в клипах у знаменитостей и делится со всем миром историей своего успеха на бизнес-форумах или в интервью. Чем похвастаться есть: бизнес мужа Алисы – миллионера Андрея Лобанова, под руководством блондинки процветает и приносит доход. Не просто так ведь девушка щеголяет по Милану в платье за 290 тысяч рублей и посещает закрытые показы Dolce & Gabbana Alta Moda – только для избранных и готовых отвалить за эксклюзив ручной работы огромную сумму.

И если еще недавно меценат «пошумела» участием в новом клипе Киркорова «Стеснение пропало», то теперь стала героиней налогового скандала. Цена вопроса – 600 млн рублей. По версии следствия, группа компаний САКС, в которой Алиса является вице-президентом, в период с 2015 по 2016 год не платила налоги. Обвинение в уклонении от уплаты в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору предъявили бывшему генеральному директору ООО «Сакс Игрушки» Александру Селиванову. Связаться с ним, кстати, не удается. По всем адресам, к которым мужчина имеет отношение, его никто не видел.

Причем тут Алиса, которая вообще не фигурант уголовного и административного дела, ведь с точки зрения закона виноваты бывший и нынешний директор? Чтобы это выяснить,следователи неоднократно приглашали её на беседу, но повестки она упорно игнорировала, а потом и вовсе уехала отдыхать на курорт. Видимо, следователям придется допрашивать мраморную статую Микки Мауса за 450 тысяч долларов, пока ее владелица греет телеса на заокеанском солнышке.

Игрушки кончились?

В это же время в офисах и на складах фирмы проходили обыски. Теперь туда никого не пускают дальше администратора, а на рецепции, сообщают СМИ, объявили будние дни выходными.

«Сотрудников никого нет, абсолютно. Ни с кем не сможете сегодня пообщаться. Выходной день у них. Да, во вторник. Незапланированный выходной день», – сказал сотрудник компании.

Следователи в то же время взялись за Лобанову куда серьезнее: она была задержана в центре Москвы в гостинице на Охотном ряду. Там девушка устроила грандиозный скандал, кичилась многочисленными знакомствами со знаменитостями, в том числе с королем эстрады, а потом попросила вызвать скорую, потому что почувствовала себя плохо. После осмотра врачей Алиса все-таки поехала на допрос, но по какой-то причине признаться в том, что ситуация с задержанием вообще произошла, отказывается.

«Я сижу в центре Москвы. Совершенно спокойно. И мне никто не мешает. Это была вброшена «утка» явно моими недоброжелателями. Можете всё опровергнуть», – сказала она.

После поездки в Следственное управление Лобанову отпустили, сейчас она проходит по делу как свидетель. Кстати, расследование случившегося, проведенное РЕН ТВ, на сайте СМИ теперь недоступно или удалено. Интересно, почему?

Валерия ШАВЕЛЬЕВА