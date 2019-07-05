К отцу мэра Москвы Собянину выехали кареты скорой помощи

По личному распоряжению Сергея Собянина департамент здравоохранения Москвы около часа назад отправил две бригады скорой в элитный коттеджный посёлок "Николино" на 2-м Успенском шоссе. Одна из них - машина реанимации

Как оказалась «неотложки» выехали за отцом мэра Москвы – Семёном Фёдоровичем. Он потерял сознание. Сейчас 93-летнего пенсионера везут в одну из столичных клиник, сообщает tekegram-канал "Baza".

Отец Сергея Собянина работал председателем сельсовета в родном селе Ханты-Мансийского автономного округа, а затем был директором маслозавода. С 90-х годах жил в Тюмене, а сейчас, видимо,перебрался в Подмосковье.