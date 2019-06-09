Новоизбранный президент Латвии: необходимо улучшить политическую культуру в стране

Латвии просто необходимо повышать политическую культуру, а уже потом переходить к модели всенародно избираемого президента. Такое мнение латвийским СМИ высказал новоизбранный президент Латвии Эгил Левитс.

После слов г-на Левитса стало ясно, что латвийцы «не дотягивают» до культурно-политического уровня, чтобы самим избирать президента. Кстати, каждый пятый латвиец не знает, кто такой Эгил Левитс. Так показал соцопрос.

« За всеми дискуссиями о всенародно избираемом президенте или о избираемом Сеймом президенте стоят совсем иные желания – улучшить нашу политическую культуру, улучшить функционирование политиков при помощи таких методов. Но мне надо сказать, что этим мы не добьемся каких-то улучшений в политической культуре нашей страны. Это абсолютно разные модели демократии. Есть президентская демократия, как в Америке или частично во Франции, и есть парламентская демократия, как в Средней Европе, которая существует в Латвии, Германии, Италии, Австрии. У этих моделей демократии есть свои преимущества и недостатки. Как только Латвия перейдет к президентской демократии, то сразу появятся ее недостатки и люди опять будут встревожены, так как не добьются того, чего хотели. Необходимо улучшить политическую среду», - заявил г-н Левитс.

Ну что же, мнение новоизбранного президента понятно. Делаем вывод! «Набирайтесь» культуры, граждане и жители Латвии, а мы сами «выберем» кого нужно! Но только не забывайте платить налоги! Правительству тоже «кушать» хочется!