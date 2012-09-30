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30 сентября 2012, 16:51 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр ТВЦ

Главное событие этого уикенда в столице - грандиозный Международный фестиваль "Круг света". В воскресенье он достигнет своей кульминации. Лазерные шоу и игры с иллюминацией на четырех столичных площадках начались в пятницу и продлятся до вторника.

В мэрии рассчитывают, что в нынешнем году фестиваль посетят до 2 миллионов москвичей и гостей столицы.

Монтаж оборудования для этого фантастического шоу начался за 2 недели до открытия фестиваля и напоминал грандиозную стройку.

На каждой из площадок в результате построили свои чудеса света! На Красной площади возникла огромная сфера и бассейн водоизмещением 230 000 литров. В Парке Горького смонтировали гигантскую конструкцию, по силуэту напоминающую арку центрального входа. На ней установили самый большой в России водный экран для лазерного шоу. И даже синхронизировали его со знаменитым фонтаном. А светосила фестиваля оказалась такова, что ее хватило бы для освещения небольшого города или 100 км дороги - 2,5 миллиона ватт! Тем не менее, блэкаут Москве не грозит, - утверждают организаторы, передает ТВЦ.

На московском фестивале использовали все существующие на сегодняшний день световые технологии, виды и жанры - более 1000 разных мультимедийных и лазерных программ. Причем, чудесами света можно не только восхищаться - их предлагают еще и создавать самим! В ЦДХ особой популярностью пользуются интерактивные инсталляции. До любой из фестивальных площадок легко добраться на метро. А поскольку программы повторяются через каждые полчаса, за один вечер можно объехать все! Главные принципы - бесплатный вход и никаких возрастных ограничений - соблюдают везде. И впереди еще 3 вечера в "Круге света". А он, как известно, ярче, когда смотришь вживую.