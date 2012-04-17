Проверки эскалаторов пройдут в Московском метрополитене

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17 апреля 2012, 10:50 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В связи с аварией, которая произошла 15 апреля на эскалаторе станции "Комсомольская" кольцевой линии метро Москвы пройдут внеплановые проверки эскалаторов, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.





Напомним, 15 апреля из-за срабатывания аварийного тормоза и резкой остановки эскалатора пострадали 10 человек, трое госпитализированы.

На данный момент неисправность устранена, эскалатор работает в штатном режиме.