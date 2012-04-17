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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Проверки эскалаторов пройдут в Московском метрополитене

17 апреля 2012, 10:50 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

 

В связи с аварией, которая произошла 15 апреля на эскалаторе станции "Комсомольская" кольцевой линии метро Москвы пройдут внеплановые проверки эскалаторов, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Напомним, 15 апреля из-за срабатывания аварийного тормоза и резкой остановки эскалатора пострадали 10 человек, трое госпитализированы.
На данный момент неисправность устранена, эскалатор работает в штатном режиме.

 

ЕП