В липких сетях наркотрафика

"Если подойти к обычному прохожему и задать два несвязанных, на первый взгляд, вопроса: как он относится к угрозам, которые приходят в адрес посольств Израиля и США в Москве, и что он думает о наркотрафике, проходящем через Российско-таджикскую границу, то можно получить два неравноценных ответа. Скорей всего, прохожий пошлет подальше Израиль с США. А вот проблема наркотрафика никого не оставит равнодушным. Прозвучат предложения наказать, разогнать, оптимизировать если прохожий наркодилер). А еще, возможно, прозвучит встречный вопрос: куда же смотрят власти? В России это вопрос риторический. Но, если взгляды ответственных товарищей из Таджикистана и Казахстана направлены не в ту сторону, мы можем подсказать им новые ориентиры.

По нашему мнению, следует присмотреться к деятельности гражданина Казахстана Мамедова Мехти Бахудуровича. Возможно, этот уважаемый человек может многое рассказать об угрозах в адрес дипломатов и наркотрафике.

Мехти Мамедов - личность любопытная. По свидетельствам знающих его людей, главная добродетель Мехти Бахудуровича заключается в умении договариваться. Причем договариваться так, что потом судебные органы и силовики оказываются бессильны что-либо изменить.

К примеру, господин Мамедов, после того как на него было устроено покушение в Узбекистане, освободившись от гражданства родины Улугбека и Тимура-завоевателя, почти мгновенно получил казахский паспорт (№4638366). Правда, некоторые сотрудники силовых структур РК уверяют, что с теми данными, которые о себе предложил Мамедов, он бы не стал и гражданином книжной «Республики Шкид». Но судебные инстанции Казахстана раз за разом подтверждали право Мехти Бахудуровича на гражданство РК. И с чем это связано, мы доподлинно не знаем. Кроме, пожалуй, того обстоятельства, что, по нашим данным, Мамедов запросто является в приемную Председателя Алмаатинского городского суда Т. Барпиева и устраивает ему публичные выволочки, как будто судья ему что-то должен.

Мы предполагаем, что главную роль здесь играет щепетильность нашего подзащитного. В частности его маниакальное стремление ВСЕГДА фиксировать ВСЕ свои контакты на аудио-видео носители. Приватно! И еще тот факт, что Мамедов очень любит делать друзьям дорогие подарки. А раз в круге его общения находятся сотрудники финансовой полиции, прокуратуры, суда и силовых структур ( предположительно, начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по городу Алматы М. Дусейнов, председатель комитета Генпрокуратуры М. Ахметжанов, заместитель Генерального прокурора М. Жоргенбаев, начальник Управления юстиции Алматы Е.Ералиев и многие другие влиятельные лица) то легко себе представить, как при творческом подходе наш подзащитный может использовать свою первую и вторую слабости.

Можно предположить, что именно эти обстоятельства помешали привлечь Мехти Мамедова к уголовной ответственности в 2007 году, когда раскручивалось уголовное дело о транзите наркотиков через территорию Казахстана. И может быть, именно Мамедов является истинным руководителем сразу нескольких подразделений КНБ Казахстана, а не назначенные Президентом генералы. Таким маленьким, серым кардиналом, знающим все о всех и владеющим компроматом на любого восточного владыку. А этого добра в Казахстане предостаточно… На кого хочешь можно «нарыть», даже на Назарбаева. Демократия.

А раз у тебя такие возможности, то и свой бизнес можно организовать определенным образом. Зачем же развивать собственное производство: суета какая-то, не так ли? Гораздо проще «отжать» чужое. Интересно как борется с такими искушениями Мамедов? А может, он и не борется с ними вовсе. Казахстан ведь полнится рейдерскими захватами. Кто-то с успехом занимается green mail. Кто? Вопрос риторический. Кстати, мы думаем, что как раз в тот момент когда Вы читаете эти строки, Мамедов, через Булата, Алину и Даригу Назарбаевых прорабатывает возможность личного контакта с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. А почему бы и нет? Может быть, пришла пора стать и теневым лидером этого центрально-азиатского государства?

Но давайте вернемся к тому, с чего начали: к наркотрафику. Как утверждает известный наркоборец Евгений Ройзман, основной поток наркотиков идет в Россию через таджикскую границу. Поставки осуществляются на очень высоком уровне. За координацию и транзит наркотиков в Таджикистан из Казахстана согласно оперативно-наблюдательному делу № 5-116/07 ДКНБ по Джамбульской области РК отвечает «вор в законе» «Башка» отбывающий наказание в тюрьме. А «держит» весь трафик из Афганистана по данным российских спецслужб племянник Эмомали Рахмона. Любопытно, что Мамедов Мехти знаком и с тем и с другим. Обычно, сначала Мехти Бахудурович навещает «Башку» в исправительном учреждении, и долго с ним разговаривает, а потом отправляется на свидание с племянником Эмомали. А может и наоборот. Мамедов может себе это позволить.

Кстати, внимательный читатель, наверное обратил внимание, что мы нигде напрямую не утверждаем, что Мамедов Мехти поставляет наркотики в Россию. Мы лишь предполагаем, что он имеет к этому отношение на основании некоторых удивительных совпадений. Не исключено, что Мамедов отправляет в Россию военные транспорты с урюком и курагой в промышленных масштабах. А свои высокие связи и умение договариваться использует, чтобы самолеты не досматривали на таможне… Урюк, как известно, товар скоропортящийся.

Мы лишь знаем, что Мамедов очень подозрителен, легко возбудим и беспринципен. Но это же не преступление…"

Александр Седунов, Информационное агентство InterRight