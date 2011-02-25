На Украине задержаны члены ОПГ, подозреваемые в совершении убийства

Главным следственным управлением Следственного комитета России расследуется уголовное дело по факту убийства в Санкт-Петербурге в 2006 году Романа Ухарова и покушении на убийство Сергея Васильева, Николая Тихонова, Сергея Королёва и Владимира Стрелы.

Нападение на вышеназванных граждан было совершено неизвестными с использованием огнестрельного оружия 5 мая 2006 года на перекрестке Левашовского проспекта и улицы Ординарной.



В ходе следствия собраны доказательства причастности к совершению преступления Александра Меркулова и Александра Корпушова, которые привлечены в качестве обвиняемых. Обвиняемые от органов следствия скрылись и были объявлены в международных розыск и в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



21 февраля обвиняемые были задержаны в Ялте и Симферополе правоохранительными органами Украины. Следствием подготовлены все необходимые документы для экстрадиции обвиняемых.