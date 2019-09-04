40-летняя гимнастка Светлана Хоркина ждет второго ребенка

40-летняя российская гимнастка Светлана Хоркина в скором времени во второй раз станет матерью. Недавно спортсменка появилась на одном из мероприятий в свободном наряде, который продемонстрировал ее "положение".

До этого момента гимнастка старалась не афишировать свою беременность, передает утром в среду, 4 сентября, "7 Дней".

Несмотря на беременность, Светлана Хоркина продолжает работать в довольно интенсивном режиме. Правда, минувшим летом спортсменка позволила себе немного отдохнуть и провести отпуск у моря с семьей.

Отметим, что это будет первый общий ребенок Светланы и ее супруга Олега Кочнова. У Хоркиной уже есть сын Святослав 2005 года рождения.