Хизер Миллс деньги не нужны

Никак не может прийти к согласию и другая разводящаяся пара – Хизер Миллс и сэр Пол Маккартни, который этим летом отметит свое 65-летие.
Супруги пытаются разделить имущество еще с июля, когда впервые зашла речь о разводе, но так ничего и не решили. Недавно в прессе прошли сообщения, что Хизер готова принять 32 млн. фунтов стерлингов и пару особняков в знак компенсации за четыре года брака. Однако теперь миссис Маккартни отрицает это.
Мало того, Миллс решила подать в суд на некоторые газеты, которые, по ее мнению, оскорбили ее честь и достоинство, публикуя «жареные» факты из их совместной с сэром Полом жизни. Пока неясно, с кем после развода останется их 3-летняя дочь Беатрис.