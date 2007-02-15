Хизер Миллс деньги не нужны

Н икак не может прийти к согласию и другая разводящаяся пара – Хизер Миллс и сэр Пол Маккартни, который этим летом отметит свое 65-­летие.

Супруги пытаются разделить имущество еще с июля, когда впервые зашла речь о разводе, но так ничего и не решили. Недавно в прессе прошли сообщения, что Хизер готова принять 32 млн. фунтов стерлингов и пару особняков в знак компенсации за четыре года брака. Однако теперь миссис Маккартни отрицает это.