Бритни Спирс делит детей

О чередной брак певицы не продлился и двух лет. Кажется, совсем не давно Бритни радост­ но щебетала, что не прочь родить и третьего ребенка, а в ноябре уже подала на развод. Мотив – мы с Кевином Федерлайном такие разные, что ужиться вместе нам ну никак невозможно.

Теперь певица и рэппер никак не могут поделить детей. Бритни настаивает, чтобы отец, то есть Кевин, посещал их годовалого сына Шона Престона и 5-месячного малыша Джейдена Джеймса три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу и проводил с ними не больше 4 часов. Федерлайн возражает – у него уже есть двое детей от предыдущего брака, поэтому отец он опытный и вполне может воспитывать всех четырех одновременно.