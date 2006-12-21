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Спилберг снимет модную драму

№ 33(33) от 21.12.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Снимать фильмы про мир моды сегодня модно. Первым в эту таинственную область проник режиссер Роберт Олтмен - его знаменитая картина «Прет-а-порте» оказалась довольно злой сатирой, и режиссер приобрел немало врагов в царстве гламура. Затем на экраны вышел «Дьявол носит Прада» Дэвида Фрэнкела с Мерил Стрип в роли главной «дьяволицы». Теперь к этой славной компании добавится еще и Стивен Спилберг. Он побывал на Нью-Йоркской неделе моды и так вдохновился увиденным, что решил снять целый сериал. А на роли главных консультантов Спилберг позвал актера Эдда Бернса и его жену, супермодель Кристи Терлингтон. Бернс сыграл одну из ролей в фильме Спилберга «Спасти рядового Райана» - с тех пор они дружат. В будущий сериал Бернс привнесет свое актерское мастерство и умение создавать характер, а Кристи - знание об изнанке мира высокой моды. Она выступит не только как актриса, но и как главный эксперт - чтобы маститый режиссер не наделал ошибок.

 

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