Спилберг снимет модную драму

Снимать фильмы про мир моды сегодня модно. Первым в эту таинственную область проник режиссер Роберт Олтмен - его знаменитая картина «Прет-а-порте» оказалась довольно злой сатирой, и режиссер приобрел немало врагов в царстве гламура. Затем на экраны вышел «Дьявол носит Прада» Дэвида Фрэнкела с Мерил Стрип в роли главной «дьяволицы». Теперь к этой славной компании добавится еще и Стивен Спилберг. Он побывал на Нью-Йоркской неделе моды и так вдохновился увиденным, что решил снять целый сериал. А на роли главных консультантов Спилберг позвал актера Эдда Бернса и его жену, супермодель Кристи Терлингтон. Бернс сыграл одну из ролей в фильме Спилберга «Спасти рядового Райана» - с тех пор они дружат. В будущий сериал Бернс привнесет свое актерское мастерство и умение создавать характер, а Кристи - знание об изнанке мира высокой моды. Она выступит не только как актриса, но и как главный эксперт - чтобы маститый режиссер не наделал ошибок.