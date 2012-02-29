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Теперь могу рожать в свое удовольствие!

№ 8(300) от 01.03.2012 [«Аргументы Недели », Мария ЧУМАК ]

Теперь могу рожать в свое удовольствие!

После ухода из большого спорта фигуристка Татьяна НАВКА превратилась в настоящую светскую львицу. Кроме ТВ-проектов её можно увидеть в рекламе, на светских раутах и первых полосах таблоидов. Последние горячо обсуждают романы фигуристки, её карьеру, а не так давно приписали и «интересное положение». О своих отношениях с прессой, планах на будущее и вокальной карьере Татьяна рассказала читателям «АН».

- Татьяна, в шоу «Болеро» вы сидели в судейской коллегии. Каково было оценивать участников проекта?

– В качестве судьи ощущала себя некомфортно, поскольку мне нужно было оценивать своих друзей и соратников. Я не понаслышке знаю, насколько тяжело работать в паре с непрофессионалом и сколько труда, терпения, нервов потратишь, прежде чем добьёшься хорошего результата. Я стараюсь выставлять оценки с учётом всех этих факторов. Иногда, конечно, завышала баллы. Как я могу поставить Роме Костомарову низкую оценку? (Смеётся.) Ну а в целом мне интересно было наблюдать за развитием пар.

– На многих форумах, посвящённых различным ТВ-шоу, пишут, что, для того чтобы стать победителем ледового проекта, достаточно кататься в паре с Татьяной Навкой. Как вы относитесь к подобным высказываниям?

– Даже не знаю, что сказать. В каждом шоу я поначалу про себя думаю: «Зачем я так вкалываю, напрягаюсь? Ведь многие выходят на лёд, откатывают простые номера, причём не на самом высоком уровне, и всё отлично». Но уже с первых тренировок я схватываю кураж и не могу остановиться. Ради результата могу не спать сутки напролёт и напрочь забыть о еде. Отрабатываю элементы со своим подопечным снова и снова. Для меня важно, чтобы номер был сделан по высшему разряду, чтобы потом, глядя на номер со стороны, я была довольна и собой, и своим партнёром. Вот и весь секрет.

– Несколько лет назад вы ушли из большого спорта. Не скучаете по соревнованиям и постоянным тренировкам?

– Честно говоря, не задумываюсь об этом. Уход из спорта дался мне нелегко, хотя это было взвешенное решение. Назад дороги нет. Сейчас я довольна своей жизнью. Уделяю время семье, выступаю в шоу. Но прожить без льда уже не могу. Если не выхожу на каток в течение всего лета, то уже жду не дождусь, когда снова встану на коньки.

– Татьяна, ваше имя в светской хронике появляется с завидным постоянством. То вас выдают замуж, то разводят, то в ряды беременных записывают. Как реагируете на такие «новости»?

– Поначалу расстраивалась, читая о том, что якобы закрутила очередной роман с мужчиной, который мне просто друг. Потом перестала реагировать на газетные сплетни. Судите сами, стоило мне немножко поправиться, как все написали о моей беременности, а когда Марат ещё пошутил, что, мол, мы оба беременны, то из этого раздули целое дело.

– А как дело обстоит сейчас?

– Ещё один ребенок у меня только в планах. Я снова хочу ощутить все прелести материнства. Дети – это счастье! К тому же моя спортивная карьера уже позади, и наконец-то я могу рожать в своё удовольствие! (Смеётся.)

– Сегодня многих фигуристов мы часто видим и в театре, и в кино. Не хотели бы попробовать свои силы в этой сфере?

– Пока нет. Я, если берусь за что-то, должна сделать всё по максимуму. Кино – специфическая сфера. Чтобы воплощать разные образы на экране, нужно обладать недюжинным талантом или иметь огромное желание освоить всю актёрскую кухню. Конечно, я стараюсь быть на льду убедительнее, но для кино этого явно мало.

– А как насчёт вокальной карьеры, ведь ваш партнёр Алексей Воробьёв не раз говорил, что поможет вам подтянуть вокал?..

– (Смеётся.) Оставлю эту сферу профессионалам, хотя в караоке я всегда пою с удовольствием.

 Досье "АН"

 

 Татьяна Навка родилась 13 апреля 1975 года в Днепропетровске.
 Увлеклась фигурным катанием после того, как увидела выступление Елены Водорезовой.
 Впервые вышла на лёд в пять лет.
 В паре с Самвелом Гезаляном стала победительницей крупных международных турниров Skate America и Nations Cup.
 В 1998 году её партнёром стал Роман Костомаров. Вместе они выиграли Олимпийские игры в Турине.
 В 2000 году вышла замуж за известного фигуриста Александра Жулина, вскоре у них родилась дочь Александра. Но в 2010 году супруги расстались.
 Принимала участие в телевизионных проектах «Ледниковый период», «Звёзды на льду», «Лёд и пламень», в спектакле «Огни большого города».

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